Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 19:37

309 polisle dev operasyon

huzur operasyonu

Kocaeli'nde 309 polis ile dÃ¼zenlenen huzur operasyonunda Ã§ok sayÄ±da silah ele geÃ§irildi

Kocaeli'de 309 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Huzur 41" operasyonu havadan ve karadan görüntülendi.Kocaeli Ä°l AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda Ä°zmit'in Serdar, YenidoÄŸan ve Gültepe mahallerinde ‘Huzur 41‘ operasyonu gerçekleÅŸtirilmiÅŸti. 309 emniyet personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda, 2 adet av tüfeÄŸi, 6 adet av tüfeÄŸi fiÅŸeÄŸi, 1 adet pompalÄ± silah, 1 adet ruhsatsÄ±z silah, 36 adet mermi ve küçük miktarda esrar ve sentetik uyuÅŸturucu ele geçirilmiÅŸti. Polis ekiplerince yapÄ±lan operasyon baÅŸÄ±ndan sonuna kadar havadan ve karadan görüntülendi.

Özel Harekat Polis ekiplerinin de destek verdiÄŸi operasyonunda AsayiÅŸ MüdürlüÄŸü'nden çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ve evlere yapÄ±lan baskÄ±n anlarÄ±nÄ±n görüntüleri basÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸÄ±ldÄ±. Görüntülerde ÅŸok baskÄ±nla girilen evlerde ele geçirilen zararlÄ± maddelerin yanÄ± sÄ±ra düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±nlarda hÄ±rsÄ±zlÄ±k, yankesicilik, kasten öldürmeye teÅŸebbüs ve uyuÅŸturucu madde bulundurmak suçlarÄ±ndan 5 ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerden G.S. isimli ÅŸahsÄ±n kasten öldürmeye teÅŸebbüs suçundan 5 yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi. AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸünde iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸahÄ±slar Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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