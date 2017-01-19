Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 19:45

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ä°ran'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±

Ä°ran'da bugÃ¼n bir iÅŸ yerinin yangÄ±n nedeniyle Ã§Ã¶kmesi sonucunda onlarca kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Tahran'da bulunan çok katlÄ± bir iÅŸ merkezinin çökmesinden dolayÄ± hayatÄ±nÄ± kaybedenler için Ä°ran halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulundu.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Bugün Tahran BüyükelçiliÄŸimiz yakÄ±nÄ±ndaki çok katlÄ± bir iÅŸ merkezinin yangÄ±ndan çökmesi sonucunda çok sayÄ±da can kaybÄ± vuku bulduÄŸunu derin üzüntüyle öÄŸrendik. Olayda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ± baÅŸta olmak üzere, dost ve komÅŸu Ä°ran halkÄ±na ve hükümetine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz" denildi.

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