Ä°stanbul ValiliÄŸi YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrencileri uyardÄ±

2017 YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan Ã¶nemli bir uyarÄ± geldi

Ä°stanbul ValiliÄŸi, 2017'de YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±na girecek öÄŸrenciler için mevcut soÄŸuk damgalÄ± nüfus cüzdanlarÄ± ve geçici kimlik belgelerinin, yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar geçerli olduÄŸunu duyurdu.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, bu yÄ±l YGS'ye girecek öÄŸrencilerin, mevcut kimlik kartlarÄ± ile geçici kimlik belgelerinin geçerli olmayacaÄŸÄ± iddiasÄ± üzerine son günlerde yoÄŸun ÅŸekilde Ä°lçe Nüfus Müdürlüklerine yeni kimlik kartÄ± baÅŸvurusunda bulunulduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda nüfus cüzdanÄ±nÄ±n kaybolmuÅŸ, tahrifata uÄŸramÄ±ÅŸ ve kullanÄ±lamaz duruma gelmiÅŸ olmasÄ± halleri dÄ±ÅŸÄ±nda, mevcut soÄŸuk damgalÄ± nüfus cüzdanlarÄ± ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar geçerlidir. AyrÄ±ca Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 09.01.2017 tarih ve 4750 sayÄ±lÄ± yazÄ±larÄ± ile uygulamanÄ±n bu doÄŸrultuda yapÄ±lmasÄ±, ÖSYM ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilmiÅŸtir."