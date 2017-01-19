Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden vatandaÅŸlara sahte para uyarÄ±sÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan sosyal medyadan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re vatandaÅŸlar sahte para konusunda uyarÄ±ldÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarda tüm banknotlarda gömülü ÅŸekilde bulunan "emniyet ÅŸeridi"nin Ä±ÅŸÄ±ÄŸa tutulduÄŸunda her iki yüzden kesintisiz bir hat ÅŸeklinde görüldüÄŸü ve ÅŸerit üzerinde paranÄ±n deÄŸeri ile "TL" harflerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüÄŸü ile kupür deÄŸerini gösteren sayÄ±dan oluÅŸan "fligran"Ä±n banknot Ä±ÅŸÄ±ÄŸa tutulduÄŸunda her iki yüzden görülebileceÄŸi, "Holografik ÅŸerit folyo"nun banknotlarÄ±n ön yüzünde bulunduÄŸu, tasarÄ±mla uyumlu çeÅŸitli görsel motifler içerdiÄŸi ifade edildi.

Banknot hareket ettirildiÄŸinde parlak ve renkli yansÄ±malar veren holografik ÅŸerit folyonun farklÄ± açÄ±lardan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ay-yÄ±ldÄ±z motifinin altÄ±ndaki dikdörtgen ÅŸekil içinde "TL" harflerinin kupür deÄŸerine dönüÅŸtüÄŸü bildirildi.

- GÖRME ENGELLÄ°LER Ä°ÇÄ°N ÖZELLÄ°KLER

Engellilerin tanÄ±yabilmesi için tüm banknotlarÄ±n ön yüzünün sol üst kenarÄ±nda Braille alfabesine ait noktalarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±, 5 liradan 200 liraya doÄŸru sÄ±rasÄ±yla 1'den 6'ya kadar rakamlarÄ±n noktalar ile yazÄ±lÄ± olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Banknotlarda, Atatürk portresinin ve üstte yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÄ±" ibaresinin yanÄ± sÄ±ra orta bölümünde kupür deÄŸerini gösteren sayÄ±lar ve yazÄ±larda "kabartma baskÄ±sÄ±"nÄ±n bulunduÄŸu ifade edildi.

Banknota yatay konumda göz hizasÄ±nda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Atatürk portresinin saÄŸ alt tarafÄ±nda yedigen ÅŸeklin içinde kupür deÄŸerini gösteren "gizli görüntü" bulunduÄŸu kaydedildi.

IÅŸÄ±ÄŸa tutularak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde banknotlarÄ±n sol üst kenarÄ±nda yer alan ÅŸekillerin arka yüzdeki ÅŸekillerle birleÅŸerek "bütünleÅŸik görüntü" halinde kupür deÄŸerini oluÅŸturduÄŸuna dikkat çekildi.

BanknotlarÄ±n arka yüzünde bulunan ve üzerinde kupür deÄŸerini gösteren sayÄ± ile "TL" harflerin yer aldÄ±ÄŸÄ± "renk deÄŸiÅŸtiren ÅŸerit"in, banknot hareket ettirildikçe yarÄ± ÅŸeffaf sarÄ± renkli yansÄ±ma vereceÄŸi belirtildi.

- MOR ÖTESÄ° (UV) ÖZELLÄ°K

BeÅŸ farklÄ± özellik içeren ultraviyole güvenlik özelliklerinin, para ile doÄŸrudan ilgili mesleklerde çalÄ±ÅŸanlar için büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Normal kaÄŸÄ±ttan farklÄ± olarak banknot kaÄŸÄ±dÄ±nda "UV" Ä±ÅŸÄ±k altÄ±nda parlama olacaÄŸÄ±,mavi ve kÄ±rmÄ±zÄ± renkte parlayan kÄ±lcal liflerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Emniyet ÅŸeridinin UV Ä±ÅŸÄ±k altÄ±nda 5 ve 10 lirada mavi, 20 ve 50 lirada kÄ±rmÄ±zÄ±, 100 ve 200 lirada sarÄ± renk parlama vereceÄŸi bildirildi. ParanÄ±n ön yüzünde Atatürk portresi alanÄ±nda kupür deÄŸerini gösteren sayÄ± ile "TL" harfleri belirerek UV Ä±ÅŸÄ±k altÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± renkte parlama vermesi gerektiÄŸine dikkat çekildi.

BanknotlarÄ±n ön yüzünde ay-yÄ±ldÄ±z motifinin içindeki "5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL, 200 TL" ibaresi ile holografik ÅŸeritlerin folyo üzerindeki dikdörtgen ÅŸeklinin alt ve üst kenarÄ±nda "TCMB" ibaresinin "mikro yazÄ±"lÄ± olduÄŸu kaydedildi.