DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ plajÄ±n ihalesine katÄ±lÄ±m yine olmadÄ±

Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin ihaleye Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± KonyaaltÄ± Sahili Projesi'ne talep olmadÄ±.

Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan hayata geçirilecek "KonyaaltÄ± Sahili Projesi"nin ihalesine katÄ±lÄ±m olmadÄ±. BüyükÅŸehir Belediyesi Encümen Salonunda, Devlet Ä°hale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalÄ± teklif usulü ile gerçekleÅŸtirilen ihaleye, hiçbir firma katÄ±lmadÄ±. Bunun üzerine Ä°hale Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici tarafÄ±ndan tutanak tutularak ihale sona erdirildi.

"6 YILLIK ÜCRETÄ°N PEÅžÄ°N ÖDENMESÄ°NÄ° 3 YILA Ä°NDÄ°RDÄ°K"

Ekici, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ilk ihaledeki, iÅŸin bedelinin altÄ± yÄ±llÄ±k ücretinin peÅŸin ödenmesi ÅŸartÄ±nÄ±n bu ihalede üç yÄ±la düÅŸürülmesine karÅŸÄ±n ilk ihalede olduÄŸu gibi hiçbir firmanÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bundan sonra BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel'in talimatlarÄ± doÄŸrultusunda projeyi hayata geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± dile getiren Ekici, tekrar ihaleye çÄ±kÄ±lÄ±p çÄ±kÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n, belediyenin takdirinde olduÄŸunu kaydetti. Ä°hale, Antalya BüyükÅŸehir Belediyesinin resmi web sitesinden canlÄ± yayÄ±nlandÄ±.

YATIRIM BEDELÄ° 129 MÄ°LYON LÄ°RA

Ä°halede, KonyaaltÄ± varyantÄ±ndan itibaren, limana kadar olan tüm sahili kapsayan projenin tahmini toplam yatÄ±rÄ±m bedeli 129 milyon 471 bin 934 lira olarak tespit edildi. ArtÄ±rÄ±ma esas yÄ±llÄ±k iÅŸletme bedeli ise 6 milyon 100 bin lira, artÄ± KDV olarak belirlendi.

KULLANIM SÜRESÄ° 29 YIL OLACAK

Ä°ÅŸletme bedeli, ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafÄ±ndan ÅŸartnameye göre 6 yÄ±llÄ±k peÅŸin olarak ödenecek. AyrÄ±ca iÅŸletmeden elde edilecek yÄ±llÄ±k gayri safi hasÄ±lattan yüzde 1 artÄ± KDV'lik pay da belediyeye ödenecek. Ä°ÅŸin süresi ise yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapÄ±m süresi dahil 29 yÄ±l olacak.KonyaaltÄ±'nÄ± bir yaÅŸam ve çekim merkezi haline getirecek projeye fikir vermesi için BüyükÅŸehir Belediyesinin, Mimarlar OdasÄ± öncülüÄŸünde yaptÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmayÄ± Yüksek Mimar Mucip Ürger ve ekibi kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Proje ile KonyaaltÄ±, içinde sosyal alanlar, meydan, kültür merkezlerinin de yer alacaÄŸÄ± yepyeni bir çehreyle misafirlerini aÄŸÄ±rlayacak. Projede, yeÅŸil alanlar denize kadar kesintisiz ulaÅŸacak, vatandaÅŸlar için sahil, önünde hiçbir engel ve duvar olmayacak ÅŸekilde düzenlenecek.