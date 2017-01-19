Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 20:08

BDDK'da Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 26 kiÅŸi tutuklandÄ±

BDDK

BDDK'daki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda yapÄ±lan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ operasyon sonucunda Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 26 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumundaki (BDDK) FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, ''Bylock'' uygulamasÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan 28 kiÅŸiden 26'sÄ± tutuklandÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan, örgütün ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "Bylock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 28 ÅŸüphelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸüphelilerden 26'sÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±, biri hamile iki kiÅŸi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°lk iki operasyon

BDDK'ya yönelik 19 AÄŸustos'ta düzenlenen ilk operasyonda 26, 3 Eylül'de düzenlenen ikinci operasyonda ise 21 ÅŸüpheli tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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