AvcÄ±lar'da bir kÄ±smÄ± yÄ±kÄ±lan 5 katlÄ± iki bina mahalle sakinlerini korkutuyor

AvcÄ±lar'da devam eden kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m nedeniyle 3 ay Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan 2 bina nedeniyle vatandaÅŸlar o yolu kullanmaktan Ã§ekiniyor. Ã‡ocuklarÄ±n okula giderken bu yolu kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirten mahalle sakinleri, binalarÄ±n bu durumu nedeniyle tehlikeli olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Ä°stanbul AvcÄ±lar'da kentsel dönüÅŸüm projesi kapsamÄ±nda 3 ay önce bir kÄ±smÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±ktan sonra bÄ±rakÄ±lan 5 katlÄ± iki boÅŸ bina mahalle sakinlerini korkutuyor.Ä°stanbul AvcÄ±lar'da DenizköÅŸkler Mahallesi Dr. SadÄ±k Ahmet Caddesi üzerinde bulunan iki bina mahalle sakinlerinin iddiasÄ±na göre, kentsel dönüÅŸüm projesi kapsamÄ±nda boÅŸaltÄ±ldÄ±ktan sonra 3 ay önce bir kÄ±smÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. YÄ±kÄ±mÄ±n ardÄ±ndan herhangi bir güvenlik önlemi de alÄ±nmadan kaderine terk edildi. Haber vermeleri üzerine 1 ay önce gelen zabÄ±ta ekipleri, binalarÄ±n caddeye bakan kÄ±smÄ±na saç perde çekti. Ancak, 5 katlÄ± yüksek binadan kopan parçalar iÅŸlek olan caddeye düÅŸerek tehlike oluÅŸturmaya devam ediyor.Caddede kaldÄ±rÄ±m bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen mahalle sakinleri, çocuklarÄ±n bu yolu kullanarak okula gidip geldikleri ve binalarÄ±n bu durumunun tehlikeye yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler.

"ZEYTÄ°NBURNU'NDAKÄ° FACÄ°AYI BURADA GÖRMEK MÄ° Ä°STÄ°YORUZ?"

Mahalle sakinlerinden Murat Uygur "Birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Gelsinler önlemini alsÄ±nlar. Zeytinburnu'ndaki faciayÄ± burada görmek mi istiyoruz yani. ÇocuklarÄ±mÄ±z buradan geçiyor, öÄŸrenciler geçiyor. Ä°ÅŸlek bir cadde araçlarÄ±n üzerine taÅŸ düÅŸüyor. YÄ±ktÄ±ysanÄ±z, yarÄ±sÄ±nÄ± niye yÄ±ktÄ±nÄ±z? Bak yan binada engelli bir çocuk var, bina yÄ±kÄ±lÄ±rsa o çocuÄŸa bir ÅŸey olacak. istiyoruz ki insanlar ölmesin, Ä°nanlar Türkiye'de bu tür facialarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmayalÄ±m. 'Çat çut' diye sesler geliyor. YarÄ±sÄ±nÄ± yÄ±kmÄ±ÅŸsÄ±n kolonlarÄ±n çoÄŸu zarar görmüÅŸ, üstünde yük var mecburen yÄ±kÄ±lacak. Her an yÄ±kÄ±lma tehlikesi var. AraçlarÄ± park ettiÄŸimizde rüzgarÄ±n etkisiyle yukarÄ±dan taÅŸlar düÅŸüyor. KaldÄ±rÄ±m da yok, insanlar nerede yürüsün." dedi.

HURDACILAR DEMÄ°R TOPLAMAK Ä°ÇÄ°N YIKIK BÄ°NAYA GÄ°RÄ°YOR

Çevre esnaflarÄ±ndan Metin Kemer ise, "Ä°çeriden demir toplayanlar var. Can güvenliÄŸi için bir tedbir alÄ±nmamÄ±ÅŸ. Åžu anda o demir toplayanlar ölse sorumlusu kim olacak? Kim hangi kurum varsa bir an önce bu iÅŸi hÄ±zlandÄ±rÄ±p buranÄ±n indirilmesini istiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Bu arada, demir toplamak için tehlikeye aldÄ±rmadan yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olan binaya giren hurdacÄ±lar da görüldü.