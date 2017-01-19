Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 20:13

Rize'de gizli geÃ§idin sonunda bulunanlar ÅŸok etti

silah imalathanesi

Rize'de gizli geÃ§itle ulaÅŸÄ±lan 2 kaÃ§ak silah atÃ¶lyesi bulundu. Olay sonucunda 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Rize Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube ekiplerinin yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸma ile ArdeÅŸen ilçesi DoÄŸanay Köyü’nde, M.Ö. ve Ä°.Ö.’ye ait evde arama yapÄ±ldÄ±. Evin bir odasÄ±nÄ±n tabanÄ±nda tespit edilen kapaÄŸÄ±n açÄ±lmasÄ± sonucu merdivenle inilen ve alarm sistemi kurulu 7 metrekarelik bir sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi. Kaçak silah atölyesi olarak kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nakta tabanca imalatÄ±nda kullanÄ±lan çok sayÄ±da malzeme bulundu. Olayla ilgili M.Ö. ve Ä°.Ö. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 

AynÄ± köyde A.Ö.’ye ait evde yapÄ±lan aramada ise silah imalinde kullanÄ±lan CNC makinesi ile tabanca yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ve arÄ± kovanÄ± içerisinde gizlenmiÅŸ 17 tabanca gövdesi ele geçirildi. A.Ö. de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

 
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