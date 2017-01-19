BalÄ±kesir'de patlama sesi duyuldu ardÄ±ndan yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

BalÄ±kesir'in ilÃ§esi AyvalÄ±k'ta bir yaÄŸ fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± patlamanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

AyvalÄ±k'Ä±n Telli Kavak Mevkisi'ndeki bir yaÄŸ fabrikasÄ±nda bugün saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda, zeytinyaÄŸÄ± Ä±sÄ±tma kazanlarÄ±ndan birinin vanasÄ±nda küçük çaplÄ± patlamayla birlikte yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sürede büyüdü. Olay anÄ±nda kazanÄ±n yakÄ±nÄ±nda kimsenin bulunmamasÄ± olasÄ± bir faciayÄ± önledi. Ölen ve yaralanan olmazken fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye aracÄ±, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, alevleri bir saatte güçlükle söndürdü. SoÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken, fabrika yetkilileri, patlama ve yangÄ±nla ilgili henüz bir açÄ±klama yapmadÄ±.