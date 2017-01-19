SavcÄ±ya hocam diyerek ÅŸÃ¼phe uyandÄ±ran kurmay albay tutuklandÄ±

YAÅž kararlarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±na sunduÄŸu fotoÄŸrafla tanÄ±nan Kurmay Albay Fehmi Atuk tutuklandÄ±.

Kurmay Albay Fehmi Atuk'un 24 Temmuz tarihinde tanÄ±k olarak verdiÄŸi ifade sÄ±rasÄ±nda, savcÄ±ya "Hocam" diye hitap etmesi, çeliÅŸkili açÄ±klamalarda bulunmasÄ± ÅŸüphe uyandÄ±rdÄ±. SavcÄ±nÄ±n talimatÄ±yla Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± incelenmesi üzerine darbecilerle irtibatlÄ± olduÄŸu tespit edilen Atuk, tutuklandÄ±. Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Tayin Dairesi'nde Kurmay Åžube Müdürü olarak görev yapan Kurmay Albay Fehmi Atuk, darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturmada 24 Temmuz'da, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ali Alper Saylan'a tanÄ±k olarak ifade verdi. Atuk, ifadesi sÄ±rasÄ±nda savcÄ±ya "Hocam" diye hitap ederek, çeliÅŸkili beyanlarda bulundu.

TANIKTI, ÅžÜPHELÄ° OLDU

Bu durumdan ÅŸüphelenen SavcÄ± Saylan, Atuk'un durumunun incelenmesini talimatÄ± verdi. Genelkurmay KarargâhÄ±'nda kamera kayÄ±tlarÄ± üzerinde yapÄ±lan ayrÄ±ntÄ±lÄ± incelemede, Atuk'un 15 Temmuz gecesi darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KarargâhÄ±nda ve darbecilerle iletiÅŸim halinde olduÄŸu, beraber hareket ettiÄŸi belirlendi. Atuk, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Musa Yücel'in talimatÄ±yla 11 AÄŸustos'ta gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklandÄ±. Atuk'un odasÄ±nda yapÄ±lan aramada, çok sayÄ±da personelin uzak akrabalarÄ±na iliÅŸkin fiÅŸlemelere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

TERÖRÄ°ST Ä°FADESÄ° AZ KALIR

Atuk'un, 19 Temmuz'dan 9 AÄŸustos tarihine kadar Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda görevini sürdürdüÄŸü de tespit edildi. Atuk, 2016 YAÅž toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin kararlarÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±na sunulmasÄ±na iliÅŸkin fotoÄŸrafta da yer aldÄ±. Atuk, 11 AÄŸustos tarihinde verdiÄŸi ifadesinde ise terör örgütü FETÖ / PDY ile herhangi bir iliÅŸkisi ve irtibatÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Kendi halkÄ±nÄ±n üstüne mermi atan gruba terörist grup ifadesi bile az kalÄ±r" dedi