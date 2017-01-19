YÃ¼ksek hÄ±zlÄ± tren 18 ili birbirine baÄŸlayacak

TÃ¼rkiye'de 2023 yÄ±lÄ±na kadar yapÄ±mÄ±na baÅŸlanacak olan demiryolu projeleriyle Ã¼lke nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 18 il birbirine baÄŸlanacak.

Türkiye'de 2023 yÄ±lÄ±na kadar ülke nüfusunun yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 18 il, yüksek hÄ±zlÄ± demiryolu aÄŸÄ±yla birbirine baÄŸlanacak. Hizmet vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana büyük ilgi gören YHT'lerde bugüne kadar taÅŸÄ±nan yolcu sayÄ±sÄ± 29 milyonu buldu.Türkiye'de bin 213 kilometre YHT hattÄ± bulunuyor. Ülkede ilk hÄ±zlÄ± tren 2009'da Ankara-EskiÅŸehir arasÄ±nda hizmete girdi. 2011'de Ankara-Konya, 2013'te ise EskiÅŸehir-Konya arasÄ±nda yüksek hÄ±zlÄ± trenlerle yolcu taÅŸÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.

2023'E KADAR 18 Ä°L BÄ°RBÄ°RÄ°NE BAÄžLANACAK

Türkiye, 2009'da tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yüksek hÄ±zlÄ± tren (YHT) teknolojisiyle ulaÅŸÄ±mda yeni bir döneme girerken, 2023 yÄ±lÄ±na kadar ülke nüfusunun yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 18 ilin yüksek hÄ±zlÄ± demiryolu aÄŸÄ±yla birbirine baÄŸlanmasÄ± hedefleniyor.Hizmet vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana büyük ilgi gören YHT'lerde bugüne kadar toplam 29 milyon yolcu taÅŸÄ±ndÄ±.

PROJELERDE SON DURUM

Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamÄ±nda 25 bin kilometre demiryolu uzunluÄŸuna ulaÅŸÄ±lmasÄ± öngörülüyor. Bunun 3 bin 500 kilometresinin yüksek hÄ±zlÄ±, 8 bin 500 kilometresinin ise hÄ±zlÄ± tren hatlarÄ±ndan oluÅŸmasÄ± planlanÄ±yor.

Ä°ÅžTE O Ä°LLER

Tamamlanan ve yapÄ±mÄ± devam eden yüksek hÄ±zlÄ± ve hÄ±zlÄ± demiryolu projelerinin merkezi Ankara olacak. BaÅŸkent'ten Ä°stanbul, Sivas, Ä°zmir, EskiÅŸehir ve Konya gibi illere yüksek hÄ±zlÄ± trenlerle seyahat yapÄ±labilecek.Sivas, Ankara ve Ä°stanbul'a hÄ±zlÄ± trenle baÄŸlanacak. Ankara-Sivas arasÄ±ndaki seyahat süresi 12 saatten 2 saate, Ä°stanbul-Sivas arasÄ±ndaki seyahat süresi ise 5 saate inecek.Bursa-Ankara ve Bursa-Ä°stanbul arasÄ±ndaki seyahat 2 saat 15 dakikaya düÅŸecek. Bursa-Bilecik (Osmaneli) HÄ±zlÄ± Demiryolu Projesi kapsamÄ±nda Bursa-YeniÅŸehir kesiminin altyapÄ± inÅŸasÄ± devam ediyor. YeniÅŸehir-Bilecik (Osmaneli) kesiminin inÅŸasÄ±na ise bu yÄ±l baÅŸlanacak.Türkiye'nin en büyük 3 ÅŸehrinden ikisini buluÅŸturacak Ankara-Ä°zmir YHT Projesi Ankara (PolatlÄ±)-Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar-UÅŸak (EÅŸme) kesiminde altyapÄ± yapÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile EÅŸme-Salihli ve Salihli-Manisa kesiminde altyapÄ± ihale süreci devam ediyor. Manisa- Ä°zmir (Menemen) kesiminde alt ve üstyapÄ± iÅŸleri için sözleÅŸme imzalanarak çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±. Proje tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Ankara-Ä°zmir arasÄ±nda demiryoluyla seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düÅŸecek.Yüksek hÄ±zlÄ± tren projelerinin yanÄ± sÄ±ra hÄ±zlÄ± tren projeleri de tüm hÄ±zla sürüyor. Sivas-Erzincan hÄ±zlÄ± demiryolu projesinin ilk etabÄ±nÄ±n yapÄ±m ihalesi gerçekleÅŸtirildi.Konya-Karaman-UlukÄ±ÅŸla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hÄ±zlÄ± tren projesinde Konya-Karaman ve Adana-Gaziantep arasÄ±nda inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ±, diÄŸer bölümlerde ise yapÄ±m ihale çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.Bilecik- Bursa, Ankara-Ä°zmir, Ankara-Sivas yüksek hÄ±zlÄ± demiryolu ve Konya-Karaman, Sivas-Erzincan hÄ±zlÄ± demiryolu hatlarÄ±yla kÄ±sa vadede ülke nüfusunun yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 18 il yüksek hÄ±zlÄ± demiryolu aÄŸÄ±yla birbirine baÄŸlanacak.HÄ±zlÄ± ve yüksek hÄ±zlÄ± tren hattÄ± projelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentler arasÄ± hedeflenen seyahat süreleri ÅŸöyle:

HIZLI VE YÜKSEK HIZLI TREN HATTI SEYAHAT SÜRESÄ°

Ankara-Ä°stanbul 3 saat

Ankara-Bursa 2 saat 15 dakika

Bursa-Bilecik 45 dakika

Bursa-EskiÅŸehir 1 saat 5 dakika

Bursa-Ä°stanbul 2 saat 15 dakika

Bursa-Konya 2 saat 40 dakika

Bursa-Sivas 4 saat 15 dakika

Ankara-Sivas 2 saat

Ä°stanbul-Sivas 5 saat

Ankara-Ä°zmir 3 saat 30 dakika

Ankara-Afyonkarahisar 1 saat 30 dakika

Konya-Karaman 40 dakika

Ankara-Karaman 2 saat 10 dakika

Ä°stanbul - Karaman 4 saat