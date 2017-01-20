BaÅŸkentte taksideki yolculara ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ankaraâ€™da kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan taksideki yolculara ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ± sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 2 kiÅŸi de yaralandÄ±

Olay, saat 00.00 sÄ±ralarÄ±nda Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Türközü Mahallesi Ä°mam Alim Sultan Caddesi üzerinde seyreden ticari araç, 706. Sokak kesiÅŸiminde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ticari taksi, Dereboyu Caddesi ile 433. Cadde kesiÅŸimine kadar kaçabildi. Ticari araçta bulunan B.Ç. (25) ve D.Ä°. aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, taksi ÅŸoförü S.E. hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.OlayÄ±n ilgililere haber verilmesi üzerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi bölgeye geldi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±lara hÄ±zla müdahalede bulundu. Durumu aÄŸÄ±r olan B.Ç., yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. DiÄŸer yaralÄ±lar ise tedavi edilmek üzere ambulansla Ankara’nÄ±n çeÅŸitli hastanelerine götürüldü.Ankarada silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 1 ölü, 2 yaralÄ±Polis ekipleri, aracÄ±n etrafÄ±nÄ± ÅŸerit çekerek kapattÄ±. Cinayet Büro ve Olay Yeri Ä°nceleme ekipleri, saldÄ±rÄ±yla ilgili delilleri topladÄ±. Polis ekiplerinin gerçekleÅŸtirdiÄŸi incelemelerin ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan araca 13 kuÅŸun isabet ettiÄŸi tespit edildi. Olaydan haberdar olarak gelen B.Ç.’nin yakÄ±nlarÄ± sinir krizleri geçirdi. Mahalle sakinleri, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± meraklÄ± gözlerle izledi.

SaldÄ±rganlarÄ± yakalamak için geniÅŸ çaplÄ± arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatan polis ekipleri, çevredeki ÅŸüpheli araçlarda arama yaptÄ±. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ihbarÄ± üzerine 06 DH 3479 plakalÄ± araç durdurularak arama yapÄ±ldÄ±. Araçta bulunan 2 ÅŸüpheli yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n faillerinden olduÄŸu öÄŸrenilen diÄŸer 2 zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Polis ekipleri olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.