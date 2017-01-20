Durdurulan araÃ§ta eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 3 terÃ¶rist yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil ilÃ§esinde ÅŸÃ¼phelenilen araÃ§ durduruldu. AraÃ§ta 3 terÃ¶rist yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil ilçesinde 3 terörist yakalandÄ±.Bismil Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince, ilçe giriÅŸi eski DiyarbakÄ±r yolunda yapÄ±lan yol kontrol uygulamasÄ±nda ÅŸüphe üzerine bir araç durduruldu.Araçta bulunan ve terör örgütü PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan olduklarÄ± deÄŸerlendirilen 3 terörist gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Arabada yapÄ±lan aramada ise el bombasÄ± ve tabanca ele geçirildi.Teröristler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.