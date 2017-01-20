Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 07:18

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n 4 eÅŸi var iddiasÄ±

reina saldÄ±rganÄ±

Reina saldÄ±rganÄ± Abdulgadir Masharipov'un ikisi Ã–zbek, biri KÄ±rgÄ±z, biri de Uygur olmak Ã¼zere 4 eÅŸi olduÄŸu iddia edildi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Reina canisi Türkiye'de kendini "Özbekistan Ä°slami Hareketi hocasÄ±" diye tanÄ±ttÄ±. Bu ÅŸekilde çevre edinen Özbek Masharipov'a, DEAÅž'ta ise "Ebu Muhammed El Horasani" kod adÄ± verildi.Örgüt kendisine sahte Uygur kimliÄŸi de düzenledi. Uygur Türkleri'nin arasÄ±na girip DoÄŸu Türkistan siyasetinden faydalanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.DEAÅž propagandasÄ± yapan Masharipov, bu örgüt dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm MüslümanlarÄ± "mürted" (dinden dönmüÅŸ) olarak nitelendirdi. DEAÅž'Ä± reddeden Uygur Türkleri'nin Ä°stanbul Zeytinburnu'ndaki lokantalarÄ±nÄ±n bombalanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Polis, azÄ±lÄ± teröristle birlikte onunla irtibatlÄ± olan hücreleri de çökertti.Bu arada Reina canisinin ikisi Özbek, biri KÄ±rgÄ±z, biri de Uygur olmak üzere 4 eÅŸi olduÄŸu iddia edildi.

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