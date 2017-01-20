Reina saldÄ±rganÄ± bir daha olsa yine yaparÄ±m demiÅŸ

Esenyurt'ta dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda yakalanan Reina'yÄ± kana bulayan saldÄ±rganÄ±n piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

Türkiye genelinde 30’un üzerinde hücre evi ve DEAÅž’Ä±n teröristleri aktarma istasyonu olarak kullandÄ±ÄŸÄ± evlere operasyon yapÄ±ldÄ±. Bu operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan çoÄŸu yabancÄ± uyruklu 200 ÅŸüpheli arasÄ±nda DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± kritik isimlerin de bulunduÄŸu öÄŸrenildi.Masharipov’un, saldÄ±rÄ± talimatÄ±nÄ± DEAÅž’Ä±n Rakka’daki komuta merkeziyle haberleÅŸtiÄŸi “telegram” üzerinden aldÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, ele geçirilen 197 bin dolarÄ±nda da terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduÄŸu kaydedildi.Polis, Masharipov’dan 4.5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu alan ile katliamda kullandÄ±ÄŸÄ± KalaÅŸnikof’u veren DEAÅž’lÄ±yÄ± belirledi. Masharipov ifadesinde, “Silivri’deyken ‘çocuk ayak baÄŸÄ± olur, alÄ±yoruz. Ä°stanbul’dan çÄ±kacaÄŸÄ±n zaman teslim edeceÄŸiz’ diyerek oÄŸlunu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kaynak: Hürriyet