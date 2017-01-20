Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 07:32

Ã–nce kaza yaptÄ± sonra aracÄ±nÄ± ateÅŸe verdi

araÃ§ yakma

Bursa'da alkollÃ¼ olduÄŸu iddia edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kaza geÃ§irdikten sonra sinirlenerek aracÄ±nÄ± yakmak istedi

Olay Bursa'nÄ±n merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gece 02.30 sularÄ±nda meydana geldi. Bursa merkezden YÄ±ldÄ±rÄ±m istikametine ilerleyen 16 ADK 41 plakalÄ± araç sürücüsü Ali K. önünde seyir halinde olan Murat Ö. idaresindeki 16 CSG 47 plakalÄ± araca Davutdede Metro Ä°stasyonu yanÄ±nda arkadan çarptÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan sürücüler tartÄ±ÅŸma yaÅŸarken olay yerine gelen polis ekipleri taraflarÄ± sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ali K. aracÄ±nÄ±n koltuk kÄ±lÄ±fÄ±nÄ± çÄ±kartarak çakmakla tutuÅŸturdu ve arabasÄ±nÄ±n içine attÄ±.Kaza yapan sürücü bir anlÄ±k kÄ±zgÄ±nlÄ±kla aracÄ±nÄ± ateÅŸe verdiKÄ±sa sürede alev alan araç olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan söndürüldü. YangÄ±n'da yaralanma olmazken yanan araç kullanÄ±lamaz hale geldi. Polis ekipleri tarafÄ±ndan olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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