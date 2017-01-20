SoÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± geri dÃ¶nÃ¼yor

Gelecek hafta yeniden hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸecek ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kapÄ±nÄ±zÄ± Ã§alacak

Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sÄ±caklÄ±klarda 3 ila 6 derecelik düÅŸüÅŸ bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasÄ± hava daha da soÄŸuyacak. Ä°stanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yaÄŸmur bekleniyor. Cumartesi günü güneÅŸ yüzünü gösterecek ancak hava soÄŸuk olacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilere göre, sÄ±caklÄ±klar cuma ve cumartesi daha da düÅŸecek.Bu soÄŸumayla beraber Marmara'nÄ±n yüksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor.