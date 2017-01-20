Ä°TÃœ'de FETÃ– operasyonu 39 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi'ne yÃ¶nelik FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda 39 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi daha aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

FETÖ operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan, gözaltÄ±na alÄ±nan ve görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Habertürk'ten Veli SarÄ±boÄŸa'nÄ±n haberine göre FETÖ'nün Ä°stanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (Ä°TÜ) akademik yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturmada, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 37 öÄŸretim üyesi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.

"ÖRGÜTLE BAÄžLANTILI VERÄ°LER BULUNDU" Ä°DDÄ°ASI

Sabah'Ä±n haberine göre ise BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail Uçar tarafÄ±ndan koordine edilen Ä°stanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun savcÄ±larÄ±ndan Mehmet Åženay BaygÄ±n tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda harekete geçen polis, sabah saatlerinde 37 ÅŸüphelinin adreslerinde gözaltÄ± ve arama uyguladÄ±. Åžüpheliler hakkÄ±nda örgütle ilintili olduklarÄ±na dair çeÅŸitli veriler bulunduÄŸu iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE ÜNÄ°VERSÄ°TELERDE OPERASYONLAR GERÇEKLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

FetullahçÄ± örgütün Ä°stanbul'daki üniversitelerde yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma dosyalarÄ±na bakan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Åženay BaygÄ±n daha önce de Ä°stanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi'nde operasyonlarÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸti.