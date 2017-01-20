Gelinine tecavÃ¼z eden kayÄ±n pederi mahkeme affetmedi

Isparta'da zorla gelinine tecavÃ¼z eden kayÄ±n pederine mahkeme 27 yÄ±l 1 ay hapisle cezalandÄ±rdÄ±.

Isparta'nÄ±n Gelendost Ä°lçesi'nde gelini 35 yaÅŸÄ±ndaki K.S.'yle zorla cinsel iliÅŸkiye girdiÄŸi ve baÅŸkalarÄ±yla da birlikte olmaya zorladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 56 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Hüseyin Sel, 27 yÄ±l 1 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Tutuksuz 4 sanÄ±k ise beraat etti. Mahkeme heyeti kadÄ±nÄ±n nikahlÄ± eÅŸi hakkÄ±nda ise 'fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k etmek'ten savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunulmasÄ±na karar verdi.

8 YILDIR ÅžÄ°DDET GÖRDÜÄžÜNÜ SÖYLEDÄ°

AÄŸustos 2014'te aile içi ÅŸiddetin yaÅŸanmasÄ±yla ortaya çÄ±kan olayda, kayÄ±npederi Hasan Hüseyin Sel'den 8 yÄ±ldan bu yana ÅŸiddet gördüÄŸünü söyleyen ve zihinsel engelli olduÄŸu belirtilen K.S., polis merkezine giderek ÅŸikayetçi oldu. Ä°fadesinde ÅŸiddet olayÄ±nÄ± neden yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sorulan K.S., kayÄ±npederinin kendisiyle zorla cinsel iliÅŸkiye girdiÄŸini, baÅŸkalarÄ±yla da birlikte olmaya zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Bunun üzerine konu Yalvaç Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na iletildi. SavcÄ±lÄ±ktaki ifadesinde de benzer ÅŸeyleri anlatan K.S.'nin iddialarÄ± üzerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ÇOCUKLARDAN BÄ°RÄ° BAÅžKASININ ÇIKTI

Ä°ddialarÄ±n doÄŸruluÄŸunu araÅŸtÄ±rmak için savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla K.S.'nin o dönem 8 ve 6 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ±, eÅŸi, kayÄ±npederi Hasan Hüseyin Sel ve K.S. ile cinsel iliÅŸkiye girdiÄŸi iddia edilen 62 yaÅŸÄ±ndaki Ä°.T., 63 yaÅŸÄ±ndaki M.A. ve 5 ÅŸüpheliden daha DNA örneÄŸi alÄ±narak Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi. DNA sonuçlarÄ±nda çocuklardan küçük olanÄ±n, kadÄ±nÄ±n resmi nikahlÄ± eÅŸinden olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Çocuk ile ÅŸüphelilerden M.A.'nÄ±n DNA'sÄ±nÄ±n uyuÅŸtuÄŸu saptandÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan Hasan Hüseyin Sel ile 4 kiÅŸi hakkÄ±nda 'nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±' ve 'fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k etmek' suçlarÄ±ndan dava açÄ±ldÄ±.

KARAR DURUÅžMASI YAPILDI

Yalvaç AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±na tutuklu sanÄ±k Hasan Hüseyin Sel ve tutuksuz sanÄ±k S.S. katÄ±lÄ±rken, diÄŸer tutuksuz sanÄ±klar Ä°.T., Ä°.Åž. ve M.A. katÄ±lmadÄ±. SavcÄ±lÄ±k mütalaasÄ± tekrar edilerek sanÄ±klara söz verildi. Tutuklu sanÄ±k Hasan Hüseyin Sel üzerine atÄ±lÄ± suçlarÄ± iÅŸlemediÄŸini belirterek, mütalaaya katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etti. Tutuksuz sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ± ise haklarÄ±nda ceza verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin mütalaaya katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

'YUVAMI BU ADAM DAÄžITTI'

Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'ndan gelen raporda hafif zeka geriliÄŸi olan ancak kendisine yapÄ±lacak fiili saldÄ±rÄ±nÄ±n bilincinde olacak ve karÅŸÄ± koyacak güçte yapÄ±ya sahip olduÄŸu belirlenen maÄŸdur K.S., duruÅŸmada kayÄ±npederini kastederek, "Benim yuvamÄ± bu adam daÄŸÄ±ttÄ±. Ben o eve bir daha dönsem bu adam beni yine satacak iyi biliyorum. CezasÄ±nÄ± çeksin." dedi. Mahkeme heyetinin karar öncesi son sözünü sorduÄŸu sanÄ±k Hasan Hüseyin Sel suçsuz olduÄŸunu belirterek, beraat talebini yineledi.

27 YIL HAPÄ°S

Tutuklu sanÄ±k Hasan Hüseyin Sel, 'nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±' ve 'fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k etmek' suçlarÄ±ndan toplam 27 yÄ±l 1 ay hapis ve günlüÄŸü 20 TL'den 22 bin 500 TL adli para cezasÄ±na mahkum edildi. Tutuksuz sanÄ±klar S.S., Ä°.T., Ä°.Åž. ve M.A. ise yeterli ve inandÄ±rÄ±cÄ± delil bulunmamasÄ± gerekçesiyle beraat etti.

NÄ°KAHLI EÅž HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti K.S.'nin nikahlÄ± eÅŸi H.S.'nin fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi kanaatinin oluÅŸtuÄŸunu, bu nedenle hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunulmasÄ±na karar verdi. OlayÄ±n ardÄ±ndan babasÄ±nÄ±n yanÄ±nda yaÅŸamaya baÅŸlayan K.S.'nin, eÅŸine boÅŸanma davasÄ± açtÄ±ÄŸÄ±, ancak ceza davasÄ±nÄ±n sonuçlanmasÄ± beklendiÄŸi için bu davanÄ±n ertelendiÄŸi belirtildi.

ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

KadÄ±nÄ±n 2 çocuÄŸundan DNA'sÄ± tutuksuz yargÄ±lanan ÅŸüphelilerden M.A.'ya ait olduÄŸu tespit edilenin Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± kurumlar tarafÄ±ndan korumaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer çocuÄŸun ise annesinin yanÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.