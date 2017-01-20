Giresun'da yakalanan 4 PKK'lÄ±dan biri HDP milletvekili adayÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Giresun'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyon kapsamÄ±nda yakalanan 4 PKK'lÄ±dan birinin Erzincan 2. sÄ±ra milletvekili adayÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Giresun'un Espiye ilçesine baÄŸlÄ± Ericek köyünde, yakalanarak tutuklanan 4 PKK'lÄ±dan biri olan Gülsüm Kaya'nÄ±n HalklarÄ±n Demokratik Partisi'nin Erzincan 2. sÄ±ra milletvekili adayÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.

KARADENÄ°Z YAPILANMASINA YARDIM

Kaya'nÄ±n 'PKK'nÄ±n Karadeniz yapÄ±lanmasÄ±na yönelik örgüte 'silahlÄ± üye kazandÄ±rma' çalÄ±ÅŸmalarÄ± için bölgeye geldiÄŸi ve bölgede iyice köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸan PKK'lÄ± grubun iletiÅŸimini yeniden saÄŸlamak ve kÄ±rsalda bulunan gruplar ile yeniden buluÅŸma saÄŸlamak için görevlendirildiÄŸi ve bölgeye bu ÅŸekilde geldiÄŸi yapÄ±lan incelemeler sonucu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

EMNÄ°YET MÜDÜRÜ BÄ°ZZAT YÖNETTÄ°

Karadeniz'de etkili olmaya çalÄ±ÅŸan terör örgütü PKK'nÄ±n, bölgede zor günler geçirirken yardÄ±ma geldiÄŸi öÄŸrenilen grupta Sivas ile Ordu sÄ±nÄ±rÄ±nda öldürülmüÅŸtü. Bölgede iyice baÄŸlarÄ± kopan gruplarÄ± yeniden bir araya getirmek için Karadeniz'e gelen teröristlerin yakalanmasÄ± Giresun Ä°l Emniyet Müdürü UÄŸur Öztürk'ün bizzat yönettiÄŸi operasyonla oldu.

2 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

PKK'nÄ±n Karadeniz yapÄ±lamasÄ±na yönelik sürdürülen operasyon kapsamÄ±nda 5 Ekim 2016 tarihinde Erzincan'da yapÄ±lan operasyon sÄ±rasÄ±nda yaralÄ± olarak yakalanan PKK 'lÄ± teröristin sorgusu sonrasÄ±nda Giresun'un Espiye ilçesi kÄ±rsalÄ±nda bir sÄ±ÄŸÄ±nak bulundu. Bulunan sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan geniÅŸ çaplÄ± operasyon sonucu Giresun'da bir aracÄ± durduran polisler durumunda ÅŸüphelendikleri 2 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

5 ÅžÜPHELÄ°DEN 4'Ü TUTUKLANDI

GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin, yapÄ±lan sorgularÄ±nda kÄ±rsal kesimdeki terör örgütü mensuplarÄ±yla buluÅŸmak için 3 kiÅŸinin daha Giresun'a geleceÄŸi bilgisini alan ekipler harekete geçti. Giresun Ä°l Emniyet Müdürü UÄŸur Öztürk'ün bizzat yönettiÄŸi operasyonla diÄŸer ÅŸüpheliler de kÄ±skÄ±vrak yakaladÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 5 ÅŸüpheliden 4'ü PKK terör örgütü üyeliÄŸi suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kiÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.