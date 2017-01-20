Jandarma ekipleri F-16 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla terÃ¶r operasyonu dÃ¼zenledi

AdÄ±yaman'da jandarma ekipleri F-16 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla sabaha karÅŸÄ± PKK'ya yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi.

AdÄ±yaman'da merkeze baÄŸlÄ± AkçalÄ± Köyü kÄ±rsalÄ±nda jandarma ekipleri F-16 savaÅŸ uçaÄŸÄ± ve askeri helikopterler ile operasyon düzenledi.AdÄ±yaman ValiliÄŸi tarafÄ±ndan 12-26 Ocak tarihleri arasÄ±nda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen alanlarÄ±n içerisinde olan AkçalÄ± Köyü kÄ±rsalÄ±nda sabaha karÅŸÄ± terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± tarafÄ±ndan AkçalÄ± kÄ±rsalÄ±nda 5-6 kiÅŸilik terörist grubun görüntüsü alÄ±ndÄ±.

F-16 ATIÅž YAPTI

Ä°HA tarafÄ±ndan yerleri tespit edilen terörist gruba yönelik sabaha karÅŸÄ± operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r 8. Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan havalanan F-16 jet tarafÄ±ndan belirlenen bölgeye atÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.

ÖZEL HAREKAT Ä°NDÄ°RÄ°LDÄ°

Bölgeye savaÅŸ uçaÄŸÄ± tarafÄ±ndan bÄ±rakÄ±lan bomba sonrasÄ±nda skorsky ve kobra tipi helikopterler havalandÄ±. Helikopterler bölgeye jandarma özel harekat timlerini indirdi. Operasyona polis özel harekat polisleri de destek verdi.

BÖLGE KOMUTANI YÖNETÄ°YOR

Adana Jandarma Bölge KomutanÄ± Tümgeneral HacÄ± Ä°lbaÅŸ tarafÄ±ndan yönetilen operasyonda çok sayÄ±da asker ve polis görev alÄ±yor. Bombalanan bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri, çemberi daraltarak ilerliyor. Arazi taramasÄ±nÄ± baÅŸlatan güvenlik güçleri olasÄ± tuzaklamalara karÅŸÄ± temkinli ilerliyor.

GÄ°RÄ°ÅžLERE Ä°ZÄ°N VERÄ°LMÄ°YOR

Operasyon bölgesine giden tüm yollar güvenlik güçleri tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±. Bölgede operasyonlar sürerken, güvenlik güçleri bölgeye kimseyi bÄ±rakmÄ±yor.