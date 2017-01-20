Hakkari Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¼leyman DilberoÄŸlu da PKK operasyonuna katÄ±ldÄ±

Askerler tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Kazan Vadisi operasyonunda Hakkari Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¼leyman Suvat DilberoÄŸlu da yer aldÄ±.

Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DilberoÄŸlu, askerler tarafÄ±ndan Kazan Vadisi'nde düzenlenen operasyonda yer aldÄ±. Yaz aylarÄ±ndan beridir Kuzey Irak'Ä±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda bulunan Çukurca ilçesi kÄ±rsalÄ±nda devam eden operasyonlar, zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda da devam ediyor. DeÄŸiÅŸik tarihlerde çok sayÄ±da teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n yerle bir edildiÄŸi Çukurca kÄ±rsalÄ±ndaki operasyonlar aralÄ±ksÄ±z sürüyor.

HAKKARÄ° EMNÄ°YET MÜDÜRÜ DE OPERASYONA KATILDI

Askerler tarafÄ±ndan Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde baÅŸlatÄ±lan operasyonlara Hakkari Ä°l Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DilberoÄŸlu da katÄ±ldÄ±. Zorlu doÄŸa koÅŸullarÄ±nda yürütülen operasyonun fotoÄŸraflarÄ± ise emniyetin resmi internet sitesinde paylaÅŸÄ±ldÄ±.