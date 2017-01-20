Adana'da swinger operasyonu 20 kiÅŸi 4 yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±lanÄ±yor

Adana'da eÅŸ deÄŸiÅŸtirme yÃ¶ntemiyle cinsel fantezi yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 29 kiÅŸinin 20'si 4 yÄ±l hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanÄ±rken, 9'u serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Adana'da 'swinger' denilen eÅŸ deÄŸiÅŸtirme yöntemiyle cinsel fantezileri yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan tutuksuz 14'ü kadÄ±n 29 sanÄ±k için savcÄ± mütalaasÄ±nÄ± verdi. SavcÄ±, 20 sanÄ±k hakkÄ±nda 4 yÄ±l ile 48 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± isterken 9 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar verilmesini talep etti.

LÜKS VÄ°LLADA SWINGER PARTÄ°SÄ°

Ahlak Büro AmirliÄŸi ekipleri, 2016'nÄ±n Åžubat ayÄ±nda Çukurova Üniversitesi öÄŸrencisi 26 yaÅŸÄ±ndaki E.Åž. ile okuldan sevgilisi olan 25 yaÅŸÄ±ndaki E.A.'nÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi üzerinden evli çiftlere swinger fantezili fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Teknik takip baÅŸlatan polis, Adana'nÄ±n merkez SarÄ±çam Ä°lçesi'nde lüks bir sitedeki villada evli çiftlere swinger partileri organize edildiÄŸini belirledi.E.Åž ile sevgilisi E.A.'nÄ±n baÅŸlarda fantezi amacÄ±yla sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinden cinsel iliÅŸkiye girmek isteyenleri bir araya getirdiÄŸi, daha sonra bu amaçla villa kiralayarak eÅŸsiz partilere katÄ±lmak isteyen erkeklere 1000 lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kadÄ±n ayarladÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.

25 ADRESE EÅž ZAMANLI BASKIN

Polis, Adana'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Mersin, Kayseri, Osmaniye ve ÅžanlÄ±urfa'da, 25 ayrÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n düzenledi.Operasyonda E.Åž. ile sevgilisi E.A. ile birlikte 53 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadelerinin ardÄ±ndan 24 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±, 29 ÅŸüpheli adliyeye sevk edildi. 15 kiÅŸi tutuklanÄ±rken, 14 ÅŸüpheli de tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SanÄ±klar hakkÄ±nda 'suç iÅŸlemek amacÄ±yla örgüt kurma', 'fuhuÅŸ', 'insan ticareti' ve ' müstehcenlik' suçlarÄ±ndan 3 ila 177 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± istemiyle 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne dava açÄ±ldÄ±.

'FANTEZÄ°' SAVUNMASI

KapalÄ± yapÄ±lan duruÅŸmalarda yargÄ±lama aÅŸamalarÄ±nda tüm tutuklu sanÄ±klar tahliye edildi. SanÄ±klarÄ±n çoÄŸunluÄŸu suçlamalarÄ± kabul etmezken, fantezi amaçlÄ± 'swinger' ortamÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. BazÄ± kadÄ±n sanÄ±klar, swinger partisinde giymek üzere fantezi kÄ±yafetler ve benzeri malzemeler için para aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtirken, bazÄ±larÄ± ise beraber olduklarÄ± erkeklerden para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

YARGILAMADA SONA GELÄ°NDÄ°

YargÄ±lamada sona gelinince mahkeme savcÄ±sÄ± mütalaasÄ±nÄ± verdi. SavcÄ±, tüm sanÄ±klarÄ±n suç örgütü, insan ticareti ve müstehcenlik suçlarÄ±ndan beraatlerine karar verilmesini talep etti. FuhuÅŸa teÅŸvik suçundan ise 9 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatini isteyen savcÄ±, aralarÄ±nda E.Åž.'nin de bulunduÄŸu 20 sanÄ±k hakkÄ±nda ise aynÄ± suçtan 4 ila 48 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruÅŸmayÄ± erteledi.