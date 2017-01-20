Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 13:54

Konya'da camide facia yaralÄ±lar var

camide kaza

Konyaâ€™daki UluÄ±rmak Muradiye Camiâ€™nin Ã§atÄ±sÄ± kar nedeniyle Ã§Ã¶kÃ¼nce kazada 5 kiÅŸi yaralandÄ±

Konya'da cami giriÅŸinde ayakkabÄ±larÄ±n konulduÄŸu bölümdeki çatÄ±nÄ±n çökmesi sonucu 5 kiÅŸi yaralandÄ±.Turgut Reis Mahallesi'ndeki UluÄ±rmak Muradiye Camisi'nde ayakkabÄ±larÄ±n konulduÄŸu giriÅŸ bölümündeki laminant kaplÄ± çatÄ±, kar birikintileri nedeniyle çöktü.Olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kiÅŸi çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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