Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 14:01

DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuru iÃ§in son gÃ¶rev

Furkan Demir

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esi Dicle Ãœniversitesi yerleÅŸkesinde terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Furkan Demir'in cenazesi memleketine uÄŸurlandÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilçesinde polis ekibini taÅŸÄ±yan aracÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda PKK'lÄ± teröristlerce düzenlenen saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanan ve tedavi gördüÄŸü hastanede ÅŸehit olan polis memuru Furkan Demir için tören düzenlendi.DiyarbakÄ±r Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünde düzenlenen törende, ÅŸehidin Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ± katafalka konuldu, öz geçmiÅŸi okundu, dua edildi.Åžehidin polis eÅŸi Kübra Demir, tören boyunca eÅŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± taÅŸÄ±yarak, tabutun baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±. Törenin ardÄ±ndan Kübra Demir de ÅŸehidin naaÅŸÄ±nÄ±n konulduÄŸu cenaze aracÄ±na bindi.Åžehidin 2 kÄ±z kardeÅŸinin de polis üniformasÄ±yla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende, ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± tabuta sarÄ±larak gözyaÅŸÄ± döktü.Törenin ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi memleketi NevÅŸehir'e uÄŸurlandÄ±.

Törene, DiyarbakÄ±r Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± KürÅŸat Güleryüz, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca KHK kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Kamil Erkut Güre, Ä°l Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan ve polis memurlarÄ± ile ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Dicle Üniversitesi yerleÅŸkesindeki hafriyat döküm alanÄ±nda 16 Ocak'ta çevre güvenliÄŸini saÄŸlayan çevik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± aracÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda Sadi TanoÄŸlu Köyü MezarlÄ±ÄŸÄ± duvarÄ±nÄ±n olduÄŸu bölgeye PKK'lÄ± teröristlerce önceden tuzaklanan patlayÄ±cÄ± infilak ettirilmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±da 4 polis memuru ÅŸehit olmuÅŸ, 2 polis yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. YaralÄ± polislerden Demir (24), dün tedavi gördüÄŸü Dicle Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesinde ÅŸehit olmuÅŸtu.

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