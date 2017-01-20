Ã–ÄŸrenciler karnelerini komutanlarÄ±n elinden aldÄ±

Hakkari'de Ã¼lkenin huzur ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶rev yapan komutanlar, Ã¶ÄŸrencilerin karne mutluluÄŸuna ortak oldu

Terör saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu bir çok okulun aÄŸÄ±r hasar aldÄ±ÄŸÄ± Yüksekova ilçesinde karne daÄŸÄ±tÄ±m töreni düzenlendi.Huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ilçede sorunsuz bir dönemi geride bÄ±rakan binlerce öÄŸrenci, komutanlarÄ±n elinden karnelerini alarak yarÄ± yÄ±l tatiline baÅŸladÄ±.

Törene katÄ±lan Van Jandarma AsayiÅŸ Kolordu KomutanÄ± Korgeneral Arif Çetin, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, her zaman öÄŸrencilerin yüzünün gülmesini ve hep sevgiyle büyümelerini arzu ettiklerini söyledi.

Kaymakam KaÅŸÄ±kçÄ± ise devletin tüm vatandaÅŸlarÄ±na her türlü desteÄŸi verdiÄŸini anÄ±msatarak, "Bu ülke bizim, bu çocuklar bizim. Biz ülkeyi bu çocuklar adÄ±na idare ediyoruz. Biz emanetçiyiz. Emaneti çocuklarÄ±mÄ±za vereceÄŸiz. Madem emaneti çocuklarÄ±mÄ±za vereceÄŸiz o zaman bu çocuklarÄ±mÄ±zÄ± iyi yetiÅŸtirmeliyiz, iyi eÄŸitmeliyiz. Bunun baÅŸka yolu yok." dedi.

Çukurca'da da komutan karne daÄŸÄ±ttÄ±

Çukurca ilçesinde de 2'nci Hudut Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar Ersay, öÄŸrencilere karne daÄŸÄ±ttÄ±.Ä°lçe KaymakamÄ± Mehmet Mut ile Cumhuriyet Ä°lkokulu'nda düzenlenen karne daÄŸÄ±tÄ±m törenine katÄ±lan Ersay, öÄŸrencilerle tek tek ilgilenerek karnelerini daÄŸÄ±ttÄ±.Törene katÄ±lan Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürü Ceyhan DoÄŸan, eÄŸitime verdiÄŸi desteklerden dolayÄ± Ersay'a teÅŸekkür ederek yöresel kilim hediye etti.