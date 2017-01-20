Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 81 ilin Valilerini uyardÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 81 ilin ValiliÄŸine Ã¶nemli bir yazÄ± gÃ¶nderildi

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, KaçakçÄ±lÄ±k Ä°stihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 81 il ValiliÄŸine gönderilen yazÄ±da, son zamanlarda ülkede yaÅŸanan terör olaylarÄ± ile birlikte bazÄ± suç unsurlarÄ±nÄ±n kargo yoluyla naklinin gerçekleÅŸtirildiÄŸinin gözlenlenmesi ve Emniyet Genel MüdürlüÄŸü ile gerçekleÅŸtirilen istiÅŸareler sonunda, posta gönderilerine iliÅŸkin güvenlik tedbirlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi deÄŸerlendirdi. YazÄ±da, posta hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n teslim aldÄ±ÄŸÄ± veya alÄ±cÄ±sÄ±na teslim ettiÄŸi posta gönderilerine iliÅŸkin güvenlik tedbirlerinin belirlenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±mla hazÄ±rlanan, 'Posta Gönderilerine Ä°liÅŸkin Güvenlik Tedbirlerine yönelik usul ve esaslar' konusunda Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurulu'nun 27 AralÄ±k 2016 tarihinde aldÄ±ÄŸÄ± kararlar hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Valilikler tarafÄ±ndan da resmi kurum ve kuruluÅŸlara üst yazÄ± ile gönderilen BTK'nÄ±n, 'Posta Gönderilerine Ä°liÅŸkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve EsaslarÄ±n onaylanmasÄ±' kararlarÄ±ndan bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

* Göndericinin adÄ±-soyadÄ±, TC Kimlik numarasÄ± (yabancÄ± uyruklular için pasaport numarasÄ±, uluslararasÄ± geçerliliÄŸi olan muadili belgenin numarasÄ± veya TC yetkili mercilerince verilmiÅŸ kimliÄŸi tespite yarayan belge numarasÄ±), açÄ±k adres bilgisi, telefon numarasÄ± bilgileri en az iki yÄ±l süreyle saklanÄ±r.

* Gönderinin, üzerinde gönderici olarak belirtilen kiÅŸiden farklÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±na teslim edilmesi durumunda, gönderiyi teslim eden kiÅŸinin adÄ±-soyadÄ±, TC Kimlik numarasÄ±, açÄ±k adres bilgisi, telefon numarasÄ± bilgileri olmalÄ±dÄ±r.

* AlÄ±cÄ±nÄ±n adÄ±-soyadÄ± ve açÄ±k adres bilgisi, Gönderiye iliÅŸkin olarak gönderinin cinsi, gönderinin birden fazla baÄŸÄ±msÄ±z materyal içermesi halinde her biri için cins bilgileri, kabul sÄ±rasÄ±nda göndericinin kimlik ve gönderinin içeriÄŸinin kontrolü iÅŸlemlerini gerçekleÅŸtiren hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± ÅŸirket personelinin adÄ±, soyadÄ±, TC kimlik numarasÄ± bilgileri, kayÄ±t altÄ±na alÄ±nÄ±r, gerektiÄŸinde ilgili mercilere sunulmak üzere gizliliÄŸi saÄŸlanarak en az iki yÄ±l süreyle saklanÄ±r.

* AlÄ±cÄ±nÄ±n kimlik bilgilerini vermek istememesi durumunda gönderi teslim edilmez, göndericisine iade edilir.

* Ä°çerisinde yasak madde bulunduÄŸundan ÅŸüphelenilen posta kolisi veya kargosu niteliÄŸindeki kapalÄ± gönderiler, özel hayatÄ±n gizliliÄŸine de dikkat edilerek göndericiye açtÄ±rÄ±larak kapsamÄ± kontrol edildikten sonra kabul edilir.

* Göndericinin, gönderinin kabulü aÅŸamasÄ±nda gerekli olan kimlik bilgileri ve iletiÅŸim bilgilerini vermek istememesi veya kapsam kontrolüne razÄ± olmamasÄ± durumunda gönderiler kabul edilmez.

* Posta hizmetinde kullanÄ±lan iÅŸyerlerinde, araçlarda ve kÄ±yafetlerde, gönderinin kabulü ve alÄ±cÄ±ya teslimi aÅŸamasÄ±nda ilgili hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±nÄ±n kurumsal amblem/logo, marka ismi gibi ayÄ±rt edici iÅŸaretinin ve/veya ilgili personelin personel kimlik kartÄ±nÄ±n görünür bir ÅŸekilde bulunmasÄ± zorunludur.

* Kabulden sonra, hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan posta gönderileri içerisinde yasak madde bulunduÄŸundan ÅŸüphelenilmesi durumunda, en yakÄ±n resmi güvenlik birimi görevlileri huzurunda ÅŸüpheli gönderi kontrol ettirilebilir. Hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±nÄ±n görüntüleme cihazÄ± varsa, söz konusu gönderi resmi güvenlik birimi görevlileri huzurunda görüntüleme cihazlarÄ± ile kontrol edilir.

* Hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n posta gönderilerini kabul merkezlerinde kamera sistemi kurularak kayÄ±tlar, gerektiÄŸinde ilgili mercilere sunulmak üzere en az bir 1 ay süreyle saklanÄ±r.