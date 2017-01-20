O il karÄ±n ardÄ±ndan bahar havasÄ± yaÅŸÄ±yor

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuklarÄ±n ardÄ±ndan Adana'da iki gÃ¼ndÃ¼r sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar sokaklarda, parklarda dolaÅŸÄ±yor.

Adana'da son iki gündür 17-18 derece seviyesinde seyreden hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar kendilerini parklara attÄ±. Kimi tiÅŸörtle gezerken, bazÄ±larÄ± parkta arkadaÅŸlarÄ± ve köpeÄŸi ile vakit geçirdi. Kimileri ise bankta oturarak sÄ±cak havanÄ±n tadÄ±nÄ± çÄ±karttÄ±. Çocuklar da güzel havanÄ±n keyfini parklarda oyun oynayarak çÄ±kardÄ±. Atatürk ParkÄ±'na gelen vatandaÅŸlar, kÄ±ÅŸ ortasÄ±nda güneÅŸli havadan yararlanmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Emin Keklik isimli vatandaÅŸ, "Çok sÄ±cak bugün. Bizimkilerin hepsi Almanya'da yaÅŸÄ±yor. OrasÄ± eksi 15 derece. Ben de onlara bugün hava attÄ±m. CanlÄ± yayÄ±n yapayÄ±m dedim. Facebook'tan izlediler beni" diye konuÅŸtu.

"HAVALAR ÇOK GÜZEL"

Emekli müzik öÄŸretmeni olan Zeki AltÄ±nkaya da "Havalar çok güzel. Biz emekliler de böyle yerlerde zamanÄ±mÄ±zÄ± geçiriyoruz. Ben müzik öÄŸretmeniyim. Biraz müzik ile biraz parkta vakit geçiriyoruz" dedi.AyÅŸe Kaya ise, "Dört duvar arasÄ±ndan sÄ±kÄ±lÄ±p buraya geldik" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"GÜNEÅžÄ° FIRSAT BÄ°LDÄ°K"

BazÄ± gençler ise çimlerde oturup arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n doÄŸum gününü kutladÄ±. Elif Gök, "SÄ±caÄŸÄ± bulmuÅŸken kafelerde oturmak yerine arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla parkta eÄŸlenip beraber doÄŸum günü kutluyoruz" dedi.Hülya Ahsen ise, "Güzel havayÄ± bulmuÅŸken arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla geldik oturup eÄŸleniyoruz günlük güneÅŸlik çok güzel" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

1 HAFTA DAHA SÜRECEK

Parkta oyun oynayan çocuklardan Erdem Kaya da, "Geçen haftalarda hava yaÄŸmurluydu. Çok üÅŸüyorduk. Bu hafta güneÅŸ açtÄ±. Hepimiz toplandÄ±k parka geldik" dedi. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nün hava tahmin raporuna göre Adana'da havanÄ±n 1 hafta daha güneÅŸli geçmesi bekleniyor.