AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™nda hareketli saatler

YaklaÅŸÄ±k 19 milyon Ã¶ÄŸrenci ve 900 bin civarÄ±nda Ã¶ÄŸretmenin yarÄ±yÄ±l tatiline girmesiyle birlikte AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±

Karnelerini erken alan veya uçaklarÄ±nÄ±n saatleri erken olduÄŸu için karnelerinin neticesini öÄŸrenip tatil dönüÅŸü almayÄ± planlayan çok sayÄ±da öÄŸrenci aileleriyle birlikte tatil yerlerine akÄ±n etti. BazÄ± öÄŸrenci velileri çocuklarÄ±nÄ±, akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ±na götürürken, bazÄ±larÄ± da tatil yerlerine özellikle kÄ±ÅŸ tatilinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ülkelere hatta umreye götürenler vardÄ±. SabahÄ±n erken saatlerinden itibaren Atatürk HavalimanÄ±’na aileleri ile birlikte gelen çocuklar tatile gitmenin coÅŸkusunu yaÅŸadÄ±.

Bu arada karne tatili için ailesinin umreye götürdüÄŸü Hasan Can Güner, anne ve babalarÄ±yla birlikte Los Angeles’e giden üçüzler Tolga, Selin ve Nehir KeleÅŸ kardeÅŸler, Dubai’deki teyzelerini ziyarete giden Emre ve Elif Telci kardeÅŸler pasaport kontrolünden geçerken gazetecilere el salladÄ±.