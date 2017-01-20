Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 14:18

Taksilerde indi bindi dÃ¶nemi o tarihten itibaren baÅŸlÄ±yor

taksi

Taksilerde indi bindi Ã¼cretinin uygulanmasÄ± yarÄ±n Ã¶ÄŸlen saat 12.00 itibari ile Ä°stanbul'da resmen baÅŸlayacak

KÄ±sa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapÄ±lan ÅŸikayetler üzerine Ä°stanbul Taksiciler OdasÄ± aralÄ±k ayÄ±nda harekete geçmiÅŸ ve ÅŸikayetleri ortadan kaldÄ±rmak için taksilerde kÄ±sa mesafe uygulamasÄ± fikrini Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'ne (Ä°BB) sunmutÅŸu.

Dünya gazetesinin haberine göre, bu uygulamayÄ± karara baÄŸlamak üzere bügün Sabah saatlerinde toplanan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararÄ± oy birliÄŸiyle kabul etti.

Taksimetreler öÄŸleden sonra ayarlanacak

TapolantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÜNYA'nÄ±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Taksiciler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Yahya UÄŸur, yarÄ±n öÄŸlen saat 12.00'da Ä°stanbul'daki tüm taksi ÅŸoförlerinin taksimetrelerini yeni sisteme geçireceÄŸini açÄ±kladÄ±. UÄŸur, sisteme geçmek istemeyenlerin ÅŸikayetlerine raÄŸmen kararÄ±n oy birliÄŸiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. UÄŸur, aynÄ± zamanda lüks taksi denilen 'Turkuvaz' taksi uygulamasÄ±nÄ±n da resmi olarak yürürlüÄŸe girdiÄŸini duyurdu.

Ä°ndi bindi ücreti ne kadar olacak

Düzenlemeye göre 2.5 kilometreye kadar olan taksi mesafesi için 'indi-bindi' uygulamasÄ± yapÄ±lacak. Bu uygulama için belirlenen ücret ise 8 lira 70 kuruÅŸ olarak kabul edildi. Ä°stanbul Taksiciler OdasÄ±'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± uygulama Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ilgili birimleri tarafÄ±ndan da kabul edildi. Buna göre taksimetre açÄ±lÄ±ÅŸ ücreti tüm sengmentler için 3 lira 45 kuruÅŸ olacak. Gidelen kilometre baÅŸÄ±na 2 lira 10 kuruÅŸ ücret yazacak. Yolculuk baÅŸÄ±na minimum ücret ise 8 lira 70 kuruÅŸ olacak.

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