Konya'da caminin giriÅŸindeki Ã§atÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ 5 kiÅŸi yaralandÄ±

Konya'nÄ±n Turgut Reis mahallesindeki UluÄ±rmak Muradiye Camisi'nin giriÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼.

Konya'da cami giriÅŸinde ayakkabÄ±larÄ±n konulduÄŸu bölümdeki çatÄ±nÄ±n çökmesi sonucu 5 kiÅŸi yaralandÄ±. Turgut Reis Mahallesi'ndeki UluÄ±rmak Muradiye Camisi'nde ayakkabÄ±larÄ±n konulduÄŸu giriÅŸ bölümündeki laminant kaplÄ± çatÄ±, kar birikintileri nedeniyle çöktü. Olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kiÅŸi çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.