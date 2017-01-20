Tahliye edilen HÃ¼snÃ¼ Mahalli kimdir

Halk TVâ€™de program yapan gazeteci HÃ¼snÃ¼ Mahalli bugÃ¼n alÄ±nan kararla tahliye edildi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi

HÜSNÜ MAHALLÄ° KÄ°MDÄ°R?

Hüsnü Mahalli 23 MayÄ±s 1949’da Suriye’nin Cerablus ÅŸehrinde doÄŸmuÅŸtur ve Türkmen Barak aÅŸiretindendir. Mahalli, Orta DoÄŸu ve siyaset uzmanÄ±, akademisyen, gazeteci ve yazarlÄ±k yapmaktadÄ±r.

Mahalli, 1949 yÄ±lÄ±nda Suriye’de dünyaya geldi. Ä°stanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra aynÄ± üniversite de yüksek lisansÄ±nÄ±, UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler’de de doktorasÄ±nÄ± tamamladÄ±. Mahalli’nin tezinin konusu “Türk Arap iliÅŸkileri” idi. BBC, NBC gibi uluslararasÄ± televizyonlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra pek çok Arap ülkesinde radyo, dergi, gazete, ajans gibi basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda görev aldÄ±.

1 Temmuz 2013’te, AkÅŸam Gazetesi’nin TMSF tarafÄ±ndan el konulmasÄ± ardÄ±ndan gazetedeki köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± görevinden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SonrasÄ±nda çarÅŸamba günleri saat 21:30’da Cem TV kanalÄ±nda Erol Mütercimler’in sunumuyla “AynanÄ±n ArkasÄ±” programÄ±na katÄ±lmaktadÄ±r. 2015 yÄ±lÄ±ndan itibaren Halk Tv’de AyÅŸenur Arslan’Ä±n sunuculuÄŸu ile Maniki Dünya adlÄ± bir program yapmaktÄ±r. Cuma sabahlarÄ±, AyÅŸenur Arslan’Ä±n programÄ±na da konuk olmaktadÄ±r.