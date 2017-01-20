Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 14:33

Tahliye edilen HÃ¼snÃ¼ Mahalli kimdir

HÃ¼snÃ¼ Mahalli

Halk TVâ€™de program yapan gazeteci HÃ¼snÃ¼ Mahalli bugÃ¼n alÄ±nan kararla tahliye edildi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi

HÜSNÜ MAHALLÄ° KÄ°MDÄ°R?

Hüsnü Mahalli 23 MayÄ±s 1949’da Suriye’nin Cerablus ÅŸehrinde doÄŸmuÅŸtur ve Türkmen Barak aÅŸiretindendir. Mahalli, Orta DoÄŸu ve siyaset uzmanÄ±, akademisyen, gazeteci ve yazarlÄ±k yapmaktadÄ±r.

Mahalli, 1949 yÄ±lÄ±nda Suriye’de dünyaya geldi. Ä°stanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra aynÄ± üniversite de yüksek lisansÄ±nÄ±, UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler’de de doktorasÄ±nÄ± tamamladÄ±. Mahalli’nin tezinin konusu “Türk Arap iliÅŸkileri” idi. BBC, NBC gibi uluslararasÄ± televizyonlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra pek çok Arap ülkesinde radyo, dergi, gazete, ajans gibi basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda görev aldÄ±.

1 Temmuz 2013’te, AkÅŸam Gazetesi’nin TMSF tarafÄ±ndan el konulmasÄ± ardÄ±ndan gazetedeki köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± görevinden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SonrasÄ±nda çarÅŸamba günleri saat 21:30’da Cem TV kanalÄ±nda Erol Mütercimler’in sunumuyla “AynanÄ±n ArkasÄ±” programÄ±na katÄ±lmaktadÄ±r. 2015 yÄ±lÄ±ndan itibaren Halk Tv’de AyÅŸenur Arslan’Ä±n sunuculuÄŸu ile Maniki Dünya adlÄ± bir program yapmaktÄ±r. Cuma sabahlarÄ±, AyÅŸenur Arslan’Ä±n programÄ±na da konuk olmaktadÄ±r.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

gÃ¶zaltÄ±

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± Kayseri'de 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla Kayseri'de DoÄŸu TÃ¼rkistan asÄ±llÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki Mansuer Mijiti gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

fetÃ¶ operasyonu

37 polis FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Gaziantep merkezli 9 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda 37 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Ä°ETT'yi kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã‡in ile yarÄ±ÅŸÄ±yor

TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã¼lke nÃ¼fusunun 4 katÄ±na yaklaÅŸtÄ±.