TÃ¼rkiye'de ilk yÃ¼z nakli yapÄ±lan UÄŸur Acar'dan gÃ¼zel haber

TÃ¼rkiye'nin ilk yÃ¼z nakillisi Acar artÄ±k tÃ¼m duygularÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼yle ifade edebiliyor.

Yeni yüzüyle gülen, duygulanan, ilk kez sakalÄ± çÄ±kan, jest ve mimiklerini kullanabilen UÄŸur Acar, hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi hastanenin otoparkÄ±nda çalÄ±ÅŸarak yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürüyor.Fransa'dan sonra dünyanÄ±n en fazla yüz nakli yapÄ±lan ülkesi Türkiye'nin yüz nakli macerasÄ± 5 yÄ±l önce 21 Ocak 2012'de baÅŸladÄ±.UÅŸak'ta intihar eden Ahmet Kaya'nÄ±n yüzünün ailesi tarafÄ±ndan baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ±yla Kaya'dan alÄ±nan yüz, Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir operasyonla Manavgat ilçesi Gebece köyünde yaÅŸayan ve 40 günlükken beÅŸiÄŸinde uyuduÄŸu sÄ±rada evlerinde çÄ±kan yangÄ±nda alev alan battaniyenin üzerine düÅŸmesi sonucu yüzü tamamen yanan UÄŸur Acar'a nakledildi.

TÜRKÄ°YE'NÄ°N Ä°LK YÜZ NAKLÄ°

Türkiye'yi yüz nakli ile tanÄ±ÅŸtÄ±ran ve baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkalarÄ±na da kapÄ± açan nakil ile Acar hayata adeta yeniden "merhaba" dedi.Nakille artÄ±k çocuklarÄ±n korkmadÄ±ÄŸÄ± bir yüze sahip olan Acar, operasyonun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede iÅŸe girdi ve hayatÄ±nÄ± mutlu bir ÅŸekilde sürdürmeye baÅŸladÄ±. Akdeniz Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Doç. Dr. Özlenen Özkan, 5 yÄ±l önce Türkiye'nin ilk yüz naklini UÄŸur Acar'a yapmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.