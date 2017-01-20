Ä°ETT'yi kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã‡in ile yarÄ±ÅŸÄ±yor

TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã¼lke nÃ¼fusunun 4 katÄ±na yaklaÅŸtÄ±.

Ä°ETT verilerinden derlenen bilgiye göre, Ä°ETT tarafÄ±ndan hizmet veren otobüs, özel halk otobüsü, metrobüs ve nostaljik tramvaylarÄ±n kullanÄ±m oranÄ± her geçen yÄ±l artÄ±yor. Ä°stanbul'da, Ä°ETT bünyesinde hizmet veren toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ± ile geçen yÄ±l 1 milyar 140 milyon 323 bin 918 kiÅŸi yolculuk yaptÄ±. Ä°ETT'nin toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nÄ± kullanan toplam kiÅŸi sayÄ±sÄ±, her yÄ±l, dünyanÄ±n en kalabalÄ±k ülkesi Çin nüfusu ile yarÄ±ÅŸÄ±yor. Buna göre son 5 yÄ±ldÄ±r, 1 milyarÄ±n üzerinde Ä°stanbullu söz konusu toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nÄ± tercih ediyor.Bu kapsamda, Ä°ETT'yi tercih eden yolcu sayÄ±sÄ±, 2011'de 894 milyon 711 bin 107 kiÅŸi oldu. Bu sayÄ±, tarihinde ilk defa 1 milyar barajÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ± 2012'de 1 milyar 69 milyon 860 bin 752 kiÅŸi, 2013'te 1 milyar 141 milyon 779 bin 940, 2014'te ise 1 milyar 306 milyon 963 bin 973 sayÄ±sÄ±nÄ± buldu. 2015'te 1 milyar 215 milyon 702 bin 107 kiÅŸiye ulaÅŸan yolcu sayÄ±sÄ±, geçen yÄ±l ise 1 milyar 140 milyon 323 bin 918 olarak gerçekleÅŸti.Bu çerçevede, son 5 yÄ±lÄ±n verileri dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°ETT ile taÅŸÄ±nan yolcu sayÄ±sÄ±, dünyada en fazla nüfusa sahip Çin'in yaklaÅŸÄ±k 4 katÄ±na ulaÅŸarak, 5 milyar 874 milyon 630 bin 690 oldu.

EN ÇOK ÖZEL HALK OTOBÜSLERÄ° KULLANILDI

Son 5 yÄ±llÄ±k verilere göre, en fazla yolcu özel halk otobüsleri ile taÅŸÄ±ndÄ±. Buna göre, söz konusu araçlarla 5 yÄ±lda 2 milyar 860 milyon 609 bin 852 kiÅŸi yolculuk yaparken, bu sayÄ± geçen yÄ±l 432 milyon 381 bin 97 kiÅŸiyi buldu.AynÄ± sürede, diÄŸer otobüslerle 1 milyar 66 milyon 970 bin 828 kiÅŸi taÅŸÄ±nÄ±rken, bu sayÄ± geçen yÄ±l 233 milyon 71 bin 242 oldu.KurulduÄŸu günden beri özellikle hÄ±zÄ± nedeniyle Ä°stanbullularÄ±n tercihinde ilk sÄ±ralarda yer alan metrobüsle geçen yÄ±l 253 milyon 839 bin 361, 5 yÄ±lda ise 1 milyar 202 milyon 915 bin 871 kiÅŸi taÅŸÄ±ndÄ±.Taksim-Tünel hattÄ±nda hizmet veren nostaljik tramvayÄ± ise 5 yÄ±lda 2 milyon 792 bin 736, geçen yÄ±l da 507 bin 329 kiÅŸi tercih etti.DünyanÄ±n en eski 2. metrosu olan, Karaköy-BeyoÄŸlu arasÄ±nda çalÄ±ÅŸan Tünel'le ise 5 yÄ±lda 24 milyon 217 bin 727, geçen yÄ±l ise 3 milyon 793 bin 485 kiÅŸi yolculuk yaptÄ±.