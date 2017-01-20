Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 16:24

37 polis FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

fetÃ¶ operasyonu

Gaziantep merkezli 9 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda 37 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Gaziantep merkezli 9 ilde, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 37 polis gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Gaziantep Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Gaziantep'in yanÄ± sÄ±ra Ä°zmir, Bursa, ElazÄ±ÄŸ, Hatay, KahramanmaraÅŸ, Malatya, AdÄ±yaman, NevÅŸehir'de daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda aralarÄ±nda örgütün ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanan ÅŸüphelilerin de bulunduÄŸu 37 polis gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.ZanlÄ±larÄ±n, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan emniyete götürüldüÄŸü, operasyonun sürdüÄŸü belirtildi.

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