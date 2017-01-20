Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± Kayseri'de 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla Kayseri'de DoÄŸu TÃ¼rkistan asÄ±llÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki Mansuer Mijiti gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul’da sürdürülen soruÅŸturma çerçevesinde Kayseri polisi, yakalanan Reina katilamcÄ±sÄ± Özbek Abdulgadir Masharipov ile iliÅŸkili olduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸüpheli DoÄŸu Türkistan asÄ±llÄ± Mansuer Mijiti Kayseri’de, Uygur Türkleri’nin kaldÄ±ÄŸÄ± Melikgazi ilçesindeki devlet lojmanlarÄ±nda Terörle Mücadele ekiplerince (TEM) yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±nÄ±n evinde yapÄ±lan aramada dijital materyallere el konuldu. ZanlÄ±nÄ±n, Ä°stanbul’daki DEAÅž hücresiyle baÄŸlantÄ±lÄ± ve halen firarda olan bir zanlÄ±yla irtibat halinde olduÄŸu ifade edildi.