Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 16:32

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± Kayseri'de 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

gÃ¶zaltÄ±

Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla Kayseri'de DoÄŸu TÃ¼rkistan asÄ±llÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki Mansuer Mijiti gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul’da sürdürülen soruÅŸturma çerçevesinde Kayseri polisi, yakalanan Reina katilamcÄ±sÄ± Özbek Abdulgadir Masharipov ile iliÅŸkili olduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸüpheli DoÄŸu Türkistan asÄ±llÄ± Mansuer Mijiti Kayseri’de, Uygur Türkleri’nin kaldÄ±ÄŸÄ± Melikgazi ilçesindeki devlet lojmanlarÄ±nda Terörle Mücadele ekiplerince (TEM) yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±nÄ±n evinde yapÄ±lan aramada dijital materyallere el konuldu. ZanlÄ±nÄ±n, Ä°stanbul’daki DEAÅž hücresiyle baÄŸlantÄ±lÄ± ve halen firarda olan bir zanlÄ±yla irtibat halinde olduÄŸu ifade edildi.

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