Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 16:38

16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z alkol komasÄ±na girerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

bursa haberleri

Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde alkol komasÄ±na giren 16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã¶ÄŸrenci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Okul saatinde arkadaÅŸlarÄ±yla gezmeye çÄ±kan lise öÄŸrencisi B.Ö. Özdilek KavÅŸaÄŸÄ±’ndaki yeÅŸil alana oturarak alkol almaya baÅŸladÄ±. Derslerinin kötü olduÄŸu gerekçesi ile içtiÄŸi öne sürülen genç kÄ±z, alkol komasÄ±na girdi. Bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±lan genç kÄ±zÄ± gören arkadaÅŸlarÄ± 112 Acil Servise haber verdi. Ä°negöl Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lan genç kÄ±zÄ±n 1.58 promil alkollü olduÄŸu belirlendi.Hastanedeki tedavisinin ardÄ±ndan B.Ö. haber verilmesi üzerine hastaneye gelen ailesi tarafÄ±ndan eve götürüldü.

 
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