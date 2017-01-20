FenerbahÃ§e'nin kupasÄ±nÄ± Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e mÃ¼zesinde bulunan kupayÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸan Halit Åžahin iÃ§in karar verildi
Fenerbahçe Müzesi’nden baÅŸÄ±yla camÄ± kÄ±rarak ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± çalmaya çalÄ±ÅŸan Halit Åžahin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Fenerbahçe Åžükrü SaracoÄŸlu Stadyumu içerisinde bulunan Fenerbahçe Müzesi’nde meydana gelen olayda, Halit Åžahin (39) isimli ÅŸahÄ±s müzeye girerek Fenerbahçe’nin 2010-2011 ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± çalmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Müzeye gelen Trabzonlu Halit Åžahin baÅŸÄ±yla camÄ± kÄ±rarak ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± çalmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± esnada güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžahin, ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra savcÄ± tarafÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmÄ±ÅŸ ve mahkemeye çÄ±karak, “Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki eÅŸya hakkÄ±nda hÄ±rsÄ±z” suçlarÄ±ndan tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderilmiÅŸti.