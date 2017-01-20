Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 16:54

SoÄŸuk havada iÃ§ Ä±sÄ±tan fotoÄŸraf

kÄ±rÄ±kkale

KÄ±rÄ±kkaleâ€™de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk nedeniyle bitkin dÃ¼ÅŸen bir sokak kÃ¶peÄŸine esnaf sahip Ã§Ä±ktÄ±

KÄ±rÄ±kkale’de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, sokak hayvanlarÄ±nÄ± da olumsuz etkiledi. SoÄŸuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarÄ±na, hayvan severler ve esnaf yardÄ±m eli uzatÄ±yor. Zafer Caddesi’nde de bitkin düÅŸen bir sokak köpeÄŸini fark eden esnaf ona sahip çÄ±ktÄ±.Önce köpeÄŸin altÄ±na önce kilim serdiler, ardÄ±ndan uzatma kablosuyla yanÄ±na elektrik sobasÄ± getirip onu Ä±sÄ±ttÄ±lar. DiÄŸer sokak hayvanlarÄ±na ise mama verip, karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurdular.

 
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Halit Åžahin

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