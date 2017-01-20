Tokat'a yapÄ±lacak dev kanal projesiyle ilgili imzalar atÄ±ldÄ±

Tokat'ta 200 metrelik alana yapÄ±lacak olan kanal projesi hakkÄ±nda konuÅŸan BaÅŸkan ErdoÄŸlu, "Bu proje yaz aylarÄ±nda yetiÅŸtirilerek sandallarÄ±, OsmanlÄ± gondollarÄ±nÄ± YeÅŸilÄ±rmak'a indirmeliyiz" dedi.

Projenin Atatürk köprüsü ile ÇEDAÅž Köprüsü arasÄ±nda kalan alanÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸkan EroÄŸlu, 10 milyon 540 bin TL'lik projenin 1 yÄ±l olan sözleÅŸme süresinin öne çekilmesi için firma sahibine çaÄŸrÄ±da bulundu. BaÅŸkan EroÄŸlu, "365 günü ben çok görüyorum. 2017 yÄ±lÄ± bizim vizyon yÄ±lÄ±mÄ±z ise ÅŸimdi imza attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 365 gün 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±na denk geliyor. O nedenle bu sürenin kÄ±saltÄ±larak projenin yaz aylarÄ±na yetiÅŸtirilmesini arzu ediyoruz. YazÄ±n sandallarÄ±, kayÄ±klarÄ± OsmanlÄ± gondollarÄ±nÄ± YeÅŸilÄ±rmak'a indirmeliyiz" dedi.

AÇILIÅž 15 EYLÜL'DE

BaÅŸkan EroÄŸlu'nun projenin süresinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±na firma sahibi Mehmet YeloÄŸlu, kullanÄ±lacak bazÄ± malzemelerin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geleceÄŸini ve çalÄ±ÅŸmanÄ±n uygulanacaÄŸÄ± alanda yapÄ±lacak olan yalÄ±tÄ±m iÅŸinin oldukça kapsamlÄ± bir iÅŸ olduÄŸu yönünde cevap verdi. YapÄ±lan görüÅŸmeler üzerine projenin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na girilmeden 15 Eylül 2017 tarihinde 15.09 saatine yetiÅŸtirilerek açÄ±lÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± için sözleÅŸmeye not düÅŸülerek paraf yapÄ±ldÄ±. BaÅŸkan EroÄŸlu ile firma yetkilisi sözleÅŸmeye imza attÄ±. KÄ±sa sürede firmaya yer teslimi yapÄ±larak çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± bekleniyor.