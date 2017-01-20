15 Temmuz Åžehitleri KÃ¶prÃ¼sÃ¼ gidiÅŸ ve geliÅŸ istikameti tek ÅŸeride dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¼zergah Ã¶nlemi iÃ§in trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tek ÅŸeride dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 15 Temmuz Åžehitleri KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde yaklaÅŸÄ±k 1 saat sonra trafik akÄ±ÅŸÄ± normale dÃ¶ndÃ¼.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü'nde gidiÅŸ ve geliÅŸ istikametinden güzergah tek ÅŸeride düÅŸürüldü. Trafik ekipleri yolun her iki yönünde, ikiÅŸer ÅŸeridi çekiciler ve polis araçlarÄ±yla trafiÄŸe kapattÄ±. Köprüde trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±yor. Ä°stanbul'un iki yakasÄ±nÄ± baÄŸlayan üç köprüden trafiÄŸi en yoÄŸun olanÄ± 15 Temmuz Åžehitleri Köprüsü'nde; gidiÅŸ ve geliÅŸ istikametinden güzergah tek ÅŸeride düÅŸürüldü. Trafik ekipleri yolun her iki yönünde, ikiÅŸer ÅŸeridi çekiciler ve polis araçlarÄ±yla trafiÄŸe kapattÄ±. Yol yaklaÅŸÄ±k bir saat kadar tek ÅŸerit halinde trafiÄŸe açÄ±k kaldÄ±. Sonradan yol kapatmanÄ±n nedeninin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n güzergah önlemi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. ErdoÄŸan, öÄŸle saatlerinde Üsküdar KÄ±sÄ±klÄ±'daki konutundan çÄ±karak Marmara Üniversitesi Ä°lahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne geçti. Burada cuma namazÄ±nÄ± kÄ±lan ErdoÄŸan'a daha sonra caminin yanÄ±ndaki kültür merkezine geçti. Burada yaklaÅŸÄ±k 1 saat kalan ErdoÄŸan daha sonra buradan ayrÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan çÄ±kÄ±ÅŸta çevrede bulunan vatandaÅŸlara el salladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve Ä°stanbul Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan, iÅŸ adamÄ± Eray KapÄ±cÄ±oÄŸlu ve MÜSÄ°AD BaÅŸkanÄ± Nail Olpak eÅŸlik etti. ErdoÄŸan daha sonra Beylerbeyi'nde bulunan çalÄ±ÅŸma ofisine geçti.