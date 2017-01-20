Kandil'de Ã§ok sayÄ±da terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak'Ä±n kuzeyine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda 22 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatÄ±nda 22 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatÄ± sonucu, 13 teröristin öldürüldüÄŸü, 9 teröristin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatÄ±nda, 8 hedef imha edilmiÅŸti.