Son dakika Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rÄ± giriÅŸimi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne lav silahÄ±yla ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybeden veya yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesinin arka sokaÄŸÄ±ndan, C Blok binasÄ±na doÄŸru lav silahÄ±yla ateÅŸ açÄ±ldÄ±. AçÄ±lan ateÅŸ sonucu, bahçe duvarÄ± isabet alÄ±rken, saldÄ±rÄ±da ölen ya da yaralanan olmadÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan bir kiÅŸinin ara sokaklara doÄŸru kaçtÄ±ÄŸÄ±, ÅŸahsÄ±n yakalanmasÄ± için geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

VALÄ° TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸüne yönelik saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin, "Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü bahçe duvarÄ±na isabet eden bir lav silahÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± meydana gelmiÅŸ olup, personelimizden ölü, yaralÄ± bulunmamaktadÄ±r." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.Vali Åžahin, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. Åžahin, "Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü bahçe duvarÄ±na isabet eden bir lav silahÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± meydana gelmiÅŸ olup, personelimizden ölü, yaralÄ± bulunmamaktadÄ±r. SaldÄ±rÄ±yÄ± yapan kiÅŸi ya da kiÅŸilerin tespit ve yakalanmalarÄ±na yönelik geniÅŸ çaplÄ± operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerini kullandÄ±.