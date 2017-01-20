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AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na lav silahÄ±yla ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucunda Ã¶len veya yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

AlÄ±nan bilgiye göre, Sütlüce'de bulunan AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ±da bulunuldu. AçÄ±lan ateÅŸ sonucu bina duvarÄ±nÄ± delerek içeri giren baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n patlamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Olay yerine bomba imha uzmanlarÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Küçük çaplÄ± hasara neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadÄ±.Olay yerinden kaçan kiÅŸi ya da kiÅŸilerin yakalanmasÄ± için çevrede operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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