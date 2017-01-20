Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 23 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§enin bazÄ± alanlarÄ±nda 23 Ocak'ta elektrikler kesilecek

Silivri'de 09.00-11.00 saatleri arasÄ±nda Piri Mehmet PaÅŸa Mahallesi, Atatürk Caddesi, Hüseyin Tufan Sokak, Ä°skele Geçidi Sokak, Ä°zzet UluÅŸahin Sokak, KüçükhasfÄ±rÄ±n Sokak ile Marina Caddesi ve civarÄ±, 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda Piri Mehmet PaÅŸa Mahallesi, Mustafa OÄŸuzhan Sokak, YoÄŸurthane Sokak, Fikret GündoÄŸan Sokak, KüçükhasfÄ±rÄ±n Sokak ve civarÄ±. Güngören'de ise 10.00-18.00 saatleri arasÄ±nda Gençosman Mahallesi, Günay Sokak, Acar Sokak ve civarÄ±.