Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/01/2017 22:17

Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 23 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§enin bazÄ± alanlarÄ±nda 23 Ocak'ta elektrikler kesilecek

Silivri'de 09.00-11.00 saatleri arasÄ±nda Piri Mehmet PaÅŸa Mahallesi, Atatürk Caddesi, Hüseyin Tufan Sokak, Ä°skele Geçidi Sokak, Ä°zzet UluÅŸahin Sokak, KüçükhasfÄ±rÄ±n Sokak ile Marina Caddesi ve civarÄ±, 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda Piri Mehmet PaÅŸa Mahallesi, Mustafa OÄŸuzhan Sokak, YoÄŸurthane Sokak, Fikret GündoÄŸan Sokak, KüçükhasfÄ±rÄ±n Sokak ve civarÄ±. Güngören'de ise 10.00-18.00 saatleri arasÄ±nda Gençosman Mahallesi, Günay Sokak, Acar Sokak ve civarÄ±.

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