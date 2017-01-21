El Bab'taki saldÄ±rÄ±da Ã¶len ÅŸehit uzman Ã§avuÅŸ Gamze Ã–zÃ§elik'in arkadaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

DAEÅž'in El Bab'ta dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden uzman Ã§avuÅŸ Gamze Ã–zÃ§elik'in Ã§ok yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan ve 150'nci gününe giren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan Türk askerlerinin bulunduÄŸu El Bab bölgesindeki birliÄŸe, dün akÅŸam öÄŸleden sonra DEAÅž terör örgütü saldÄ±rÄ± düzenledi. SaldÄ±rÄ±da 5 asker ÅŸehit oldu, 9 asker de yaralandÄ±. Ünlüler bu hain saldÄ±rÄ±yÄ± sosyal medyadan kÄ±narken, en çarpÄ±cÄ± detay Gamze Özçelik'in paylaÅŸÄ±mÄ±nda ortaya çÄ±ktÄ±.Åžehit asker Selim Topal'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸan Özçelik, duygularÄ±nÄ± ÅŸu ifadelerle dile getirdi: "Lütfen gerçek olmasÄ±n.. Daha geçen gün konuÅŸtuk seninle... Åžehit olan, gazi olan arkadaÅŸlarÄ±n için aÄŸlÄ±yordun, mazlumlara üzülüyor, savaÅŸ altÄ±nda yoklukla savrulan çocuklar için dertleniyordun. YazÄ±yorum ÅŸimdi sana 'iyi misin' diyorum; cevap alamÄ±yorum. 'Ä°yi misin' lütfen yazsana?... Dostum oldun sen benim. Hayri de seninle miydi? Söylesen ya! Hep düÅŸünürdüm 'sen ÅŸehit olsan ne yaparÄ±m' diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'Umut olmak için oralardayÄ±z' diyordun hep... Sizde ki nasÄ±l bir vefa? Ä°ki günde iki gönüldaÅŸÄ±mÄ± kaybettim... Neden böyle oluyor söylesen ya? Neden sizleri yolcu bile edemediÄŸim, uzakta olduÄŸum zamanlar da gidiyorsunuz biri bana açÄ±klasa ya? Allah'Ä±m ailesine sabÄ±r ver... Allah'Ä±m... Ahh..."