Osmaniye'de otomobil ile Ã§arpÄ±ÅŸan ambulans bir aileyi yok etti

Osmaniye'de ambulans ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±yla birlikte trafik kazasÄ± meydana geldi. 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazada, ambulansÄ±n acil ekibi yaralandÄ±.

Osmaniye'de ambulans ile otomobilin çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±nda aynÄ± aileden 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, ambulans sürücüsü ve yanÄ±nda bulunan acil tÄ±p teknisyeni yaralandÄ±.Hasta nakil iÅŸlemi yaptÄ±ktan sonda Kadirli'ye dönüÅŸ yapan özel bir hastaneye ait BuÄŸra BozdoÄŸan yönetimindeki 80 KY 546 plakalÄ± ambulans, Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye mevkiinde, tali yoldan anayola çÄ±kan Dursun Kaya idaresindeki 01 TB 631 plakalÄ± otomobille çarpÄ±ÅŸtÄ±.ÇarpmanÄ±n etkisiyle ambulans ile otomobil yolun saÄŸ kÄ±smÄ±nda bulunan tarlaya uçtu.Kazada otomobil sürücü Dursun Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan aynÄ± aileden Bahar Kaya, Ä°rem Kaya ve Kaan Kaya olay yerinde, aÄŸÄ±r yaralanan Sinem Kaya ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü BuÄŸra BozdoÄŸan ile acil tÄ±p teknisyeni Candan Åžekerci kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, cenazeler de Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.