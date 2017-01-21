Trump'Ä±n TÃ¼rkiye'deki ikizi Ä°slam alemine de zarar vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum

Giresun'da yaÅŸayan Abdullah TopÃ§u, Trump ile benzerliÄŸi konusunda dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekiyor.

Giresun'da yaÅŸayan Abdullah Topçu, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a benzerliÄŸiyle dikkat çekiyor. BaÅŸkan Trump görevi devralÄ±rken Türkiye'deki benzeri olan Abdullah Topçu töreni pür dikkat takip etti.Trump'Ä±n Beyaz Saray'a geliÅŸini izleyen Topçu, ABD için yeni baÅŸlayacak dönem için görevi devraldÄ±ktan sonra Trump'tan tek isteÄŸi olduÄŸunu söyledi. Topçu'nun Trump'tan isteÄŸi ise FethullahçÄ± Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'i Türkiye'ye biran önce teslim etmesi.

"Ä°SLAM ALEMÄ°NE ZARAR VERECEÄžÄ°NÄ° DÜÅžÜNMÜYORUM"

Seçim öncesi söylemleri ve seçim vaatleriyle birçok kez tepkiler gören Trump'Ä±n vaatleri için konuÅŸan Topçu, "Ä°slam alemi adÄ±na söylemiÅŸ olduÄŸu sözlerin seçimde propaganda yapmak için söylediÄŸine inanÄ±yorum ve Ä°slam alemine de zarar vereceÄŸini düÅŸünmüyorum çünkü ABD Ä°slam'a hizmet etmiÅŸ insanlarla doludur" dedi.