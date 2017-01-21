Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/01/2017 10:27

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± El Bab'a komÅŸu sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki birlikleri ziyaret etti


Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla birlikte, Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerini ziyaret ettikten sonra Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne giderek denetleme yaptÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte, FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Cerablus ve El Bab bölgelerine komÅŸu sÄ±nÄ±r hattÄ±nda bulunan Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerini ziyaret etti.

SALDIRIYLA Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ° ALDI

Akar ve komuta kademesi, Harekat'ta görev yapan birlikleri denetleyip Harekat Merkezi'ne geçti. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, burada bugün 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu terör örgütü DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili komutanlardan bilgi aldÄ±.

Ä°NCÄ°RLÄ°K ÜSSÜ'NDE DENETLEME

Orgeneral Akar, buradaki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adana'daki Ä°ncirlik Üssü'ne geçip 10'uncu Tanker Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlarÄ±n bölgedeki temaslarÄ± sürüyor. Konuyla ilgili TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi AKAR, 20 Ocak 2017 tarihinde, beraberinde Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ünal olduÄŸu halde, Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmaktadÄ±r.Bu kapsamda Orgeneral Akar ilk olarak, bölgede bulunan Harekât Merkezinde devam etmekte olan FÄ±rat KalkanÄ± ve Terörle Mücadele HarekâtÄ±na yönelik geliÅŸmeler hakkÄ±nda ilgili KomutanlÄ±klardan son duruma iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri almÄ±ÅŸtÄ±r. Müteakiben Ä°ncirlik/Adana'ya giden Orgeneral AKAR halen 10'uncu Tanker Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda denetlemelerine devam etmektedir.

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