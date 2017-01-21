Eski stat AtatÃ¼rk meydanÄ± olarak yaÅŸatÄ±lacak

Bursa'da yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± AtatÃ¼rk StadÄ±'nÄ±n yerine AtatÃ¼rk meydanÄ± olarak yaÅŸatÄ±larak birÃ§ok etkinliÄŸe de ev sahipliÄŸi yapacak.

BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± Atatürk Stadyumu, Atatürk MeydanÄ± olarak içinde festival müzesi, bisiklet yolu, atletizm pisti, çim sahasÄ± ile Bursa'ya kazandÄ±rÄ±lÄ±yor.Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan, 400 bin metrekare proje alanÄ± ve 190 bin metrekarelik inÅŸaat alanÄ±yla Bursa'nÄ±n en büyük anÄ±tsal yapÄ±larÄ±ndan biri olan yeni stadyumun CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan hizmete açÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, eski stadyumun bulunduÄŸu alana yapÄ±lacak meydan projesinde yÄ±kÄ±mlar tamamlandÄ±. YapÄ±mÄ± için 1926 yÄ±lÄ±nda Atatürk'ün bizzat kendisinin bin lira baÄŸÄ±ÅŸta bulunmasÄ±, 1948 yÄ±lÄ±nda buyana hem resmi törenlere ev sahipliÄŸi yapmasÄ± hem de Bursaspor'un ÅŸampiyonluk baÅŸta olmak üzere elde ettiÄŸi birçok baÅŸarÄ±ya ev sahipliÄŸi yapmasÄ± nedeniyle Bursa tarihinde aynÄ± bir önemi bulunan stadyum, doÄŸal dokusu korunarak Atatürk MeydanÄ± olarak yaÅŸatÄ±lacak.

BURSA, ATATÜRK MEYDANI'YLA ANILACAK

BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Recep Altepe, ÅŸehirlerin meydanlarÄ± ile anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çok yakÄ±nda Bursa'nÄ±n da Atatürk MeydanÄ± ile anÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Stadyumun tarihi dokusunun yaÅŸatÄ±lmasÄ± yönünde Bursa halkÄ± ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan gelen talepler doÄŸrultusunda ayrÄ±calÄ±klÄ± bir proje hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden BaÅŸkan Altepe, "Zemin kotunun üstünde kalan tribünlerin yÄ±kÄ±mÄ± tamamlandÄ±. Böylelikle zemin kotu altÄ±nda 16 bin kiÅŸinin oturabileceÄŸi amfi tiyatro ÅŸeklinde görüntü ortaya çÄ±ktÄ±. Mevcut alanlar düzenlenecek ve 100 hatta 200 bin kiÅŸinin katÄ±labileceÄŸi her türlü etkinlik, konser, miting bu alanda yapÄ±labilecek" dedi.

FESTÄ°VAL MÜZESÄ°

ArtÄ±k son temizliklerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kapalÄ± tribünde sökülmesi gereken imalatlarÄ±n söküldüÄŸünü dile getiren BaÅŸkan Altepe, "Korunacak olan yeÅŸil alanda çocuklarÄ±mÄ±z oynayabilecekler. Bisiklet pisti ve atletizmle ilgili pist sayesinde halkÄ±mÄ±z burada spor yapabilecek. AydÄ±nlatma sistemi sayesinde burasÄ± gece de her türlü etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± yer olacak. Ramazan etkinlikleri, 23 Nisan, 19 MayÄ±s gibi milli bayramlarÄ±n coÅŸku içinde kutlanabileceÄŸi bir alan olacak. Bunun yanÄ±nda burasÄ± aynÄ± zamanda ilk Bursa Festivali'nin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer. Festivaller yine burada devam edecek. KapalÄ± tribünün olduÄŸu bölüme bir de festival müzesi yapacaÄŸÄ±z. YapacaÄŸÄ±mÄ±z otopark düzenlemeleriyle halkÄ±mÄ±z buraya araçlarÄ± ile gelip, rahatlÄ±kla etkinlikleri takip edebilecekler" diye konuÅŸtu.